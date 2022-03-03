Фигуристка Алена Косторная снова покинула группу Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию 18-летняя Алена Косторная снова сменила тренера - из группы Этери Тутберидзе спортсменка перешла к Елене Буяновой.

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2019/20, а затем вслед за Александрой Трусовой перебралась к Евгению Плющенко. Однако в марте 2021 года Алена, так и не сумев восстановить свой коронный прыжок аксель в 3,5 оборота, который принес ей титул европейской чемпионки, вернулась на каток "Хрустальный". Сначала - на испытательный срок с условием, что все-таки наладит исполнение ультра-си, без которого сложно было бы конкурировать с квадистками Сашей Трусовой, которая также вернулась в группу Тутберидзе, Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.

Аксель вроде начал получаться, но в декабре 2021 года фигуристка сломала руку, неудачно упав как раз с этого сложнейшего женского прыжка. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, служивший отбором на ЧЕ и Олимпийские игры. Косторная не стала геройствовать - мол, не становиться же инвалидом в столь юном возрасте - и прекратила тренировки. Хотя в одном из интервью Этери Тутберидзе дала понять, что позицию Алены не приняла. Так что объяснение причин перехода выглядит вполне правдоподобным. "Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна, - написала Косторная в комментариях в "Инстаграме".

Тем более пока Валиева, Щербакова и Трусова выигрывали медали в Пекине, Алена снова получила перелом, но уже другой руки. Посмотрим, сможет ли она набрать форму у Елены Буяновой, тренера нашей первой олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.