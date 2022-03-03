Гроссмейстеры продолжают выступление в Гран-при

Россиянин Дмитрий Андрейкин черными фигурами сыграл вничью с французом Этьеном Бакро во втором туре групповой стадии этапа шахматного Гран-при в Белграде (Сербия).

Также в группе "А" наш гроссмейстер Александр Грищук черными уступил американцу Сэму Шенкленду. С последним Андрейкин и делит лидерство после двух туров - по 1,5 очка. В четверг уже после подписания этого номера "РГ" в печать они как раз встретились за доской.

Также накануне в группе "B" Никита Витюгов уступил представителю Нидерландов Анишу Гири. В квартете "C" Владимир Федосеев проиграл индийцу Видиту Сантошу Гуджрати, а Алексей Широв миром разошелся с Рихардом Раппортом из Венгрии. В группе "D" Александр Предке сыграл вничью с Юй Янъи (Китай).

Напомним, 16 участников, разделенных на группы, играют между собой в два круга. Победитель каждого квартета выходит в полуфинал по нокаут-системе.