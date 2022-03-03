Наши мастера велошоссе сохранили право выйти на старт гонок

Международный союз велосипедистов (UCI) тоже включился в кампанию антироссийских санкций, но они не коснутся наших гонщиков, имеющих действующие контракты с зарубежными командами.

Увы, шоссейники "Газпром-РусВело" и "Возрождения" временно отстранены от стартов, зато россияне из велогрупп элиты с лицензиями "Мирового тура" сохранили право выступать.

У мужчин это один из лидеров сезона-2022 Александр Власов (BORA hansgrohe, Германия) и Павел Сиваков (INEOS Grenadiers, Великобритания). Оба значатся в предварительной заявке команд на июльскую супермногодневку "Тур де Франс".

Что касается самых ближайших стартов, то фамилия Власова есть в заявке BORA hansgrohe на стартующую 6 марта гонку "Мирового тура" по дорогам Франции "Париж - Ницца". Она состоит из восьми этапов.