Панарин и Радулов отличились в НХЛ

Российские нападающие "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Даллас Старз" Артемий Панарин и Александр Радулов признаны первой и второй звездами прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Панарин в домашнем матче против "Сент-Луис Блюз" (5:3) отметился голом в пустые ворота и отдал две результативные передачи, всего россиянин набрал 59 очков (15 голов + 44 передачи) в 49 играх.

Шайба Радулова принесла его клубу победу над "Лос-Анджелес Кингз" (4:3). Всего на счету 35-летнего форварда теперь 18 очков (3 шайбы + 15 передач) в 47 матчах.

Кроме того, Александр Радулов достиг еще одной важной отметки - провел 500 матчей в НХЛ. "Это отличная цифра, но я пытался не думать об этом, потому что сейчас нужно думать о победах, - цитирует Радулова официальный сайт НХЛ. - В данный момент это самое важное для нас, с учетом положения команды в таблице".