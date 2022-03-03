После паузы на матчи сборных возобновляется турнир Единой лиги

В ближайшие выходные после паузы, связанной с матчами сборных в квалификации чемпионата мира-2023, возобновляются игры регулярного сезона Единой лиги, где сейчас лидирует казанский УНИКС.

На данном этапе руководство Лиги работает с клубами над оптимизацией расписания, с учетом недавних изменений в составе участников. Аннулированы результаты всех матчей, ранее сыгранных эстонским "Калевом" (Таллин). Эта команда досрочно покинула состав участников чемпионата Единой лиги. Принципиально иная ситуация с польским клубом "Зелена-Гура". Команда временно приостановила свое выступление в турнире. Перенесены три ближайшие календарные игры клуба - против БК "Нижний Новгород", красноярского "Енисея" и "Пармы" (Пермский край).

Теперь в Лиге - 11 команд, восемь сильнейших по итогам "регулярки" сыграют в плей-офф. Кстати, "Калев" на момент прощания не входил в зону попадания в четвертьфинал. "Зелена-Гура" лишь на 10-й позиции: две победы и 11 поражений.

Матч "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Нижний Новгород", изначально запланированный на 2 марта, перенесен на 14 апреля. Гостевая встреча "Локо" с "Енисеем" сдвинута на два дня вперед - с 5 на 7 марта.

Тем временем Лига назвала самого ценного игрока (MVP) февраля. Им стал форвард санкт-петербургского "Зенита" Алекс Пойтресс. Он в играх за команду с берегов Невы в прошлом месяце в среднем набирал 11,5 очка и совершал 6,0 подбора при очень высоком показателе эффективности, который рассчитывается по специальной формуле.

С решением экспертов можно было бы поспорить сразу, но нет такой срочной необходимости. В нынешнем сезоне MVP месяца определяют своим голосованием еще и болельщики. Причем уже не раз их коллективное мнение не совпадало с выбором Лиги.

Весьма вероятно, что поклонники баскетбола отдадут большинство голосов за игрока казахстанской "Астаны" Энтони Хикки. Ведь он в победном домашнем матче с "Локо" 15 февраля набрал 43 (!) очка.