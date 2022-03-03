После паузы на матчи сборных возобновляется турнир Единой лиги

Новости

Постпред РФ: Запад использует ООН для вытеснения России с международной арены 00:47
В Канаде задержали чартерный самолет с россиянами на борту 00:42
Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию 00:35
The Washington Post: Украина только мешает проведению антироссийской кампании 03.03.2022
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 22,4% 03.03.2022
Мария Захарова прокомментировала состояние Зеленского 03.03.2022
МИД РФ: США запугивают разные страны из-за их контактов с Россией 03.03.2022
Постпред России: От ОБСЕ не стоит ждать объективности 03.03.2022
Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента 03.03.2022
Минобороны РФ и Пентагон создают канал связи по ситуации на Украине 03.03.2022
Минвостокразвития: Работа по развитию Арктики будет продолжена 03.03.2022
Володин: Дела по налоговым преступлениям возбудят только по материалам ФНС 03.03.2022
Песков подчеркнул важность понимания между Россией и Украиной по гуманитарным коридорам 03.03.2022
Белый дом: США не предвидят исключения России из Совбеза ООН 03.03.2022
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 03.03.2022
Силуанов: ключевыми задачами являются сохранение рабочих мест и зарплат 03.03.2022
Нарышкин: Украина разрабатывала ядерное оружие 03.03.2022
МИД: Один человек погиб при обстреле сухогруза из Бангладеш военными Украины 03.03.2022
РКН потребовал от Telegram удалить боты с информацией о военнослужащих ВС РФ 03.03.2022
Путин: Неонацисты на Украине берут в заложники иностранных граждан 03.03.2022
Путин: Военные РФ прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты строили 8 лет 03.03.2022
Путин: Украинские националисты используют мирных жителей как живой щит 03.03.2022
Путин присвоил звание Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову 03.03.2022
Зеленский дал пресс-конференцию в неадекватном состоянии 03.03.2022
Путин: Не откажусь от убеждения, что русские и украинцы - один народ 03.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
03.03.2022 21:54
Рубрика: Спорт

После паузы на матчи сборных возобновляется турнир Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
В ближайшие выходные после паузы, связанной с матчами сборных в квалификации чемпионата мира-2023, возобновляются игры регулярного сезона Единой лиги, где сейчас лидирует казанский УНИКС.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

На данном этапе руководство Лиги работает с клубами над оптимизацией расписания, с учетом недавних изменений в составе участников. Аннулированы результаты всех матчей, ранее сыгранных эстонским "Калевом" (Таллин). Эта команда досрочно покинула состав участников чемпионата Единой лиги. Принципиально иная ситуация с польским клубом "Зелена-Гура". Команда временно приостановила свое выступление в турнире. Перенесены три ближайшие календарные игры клуба - против БК "Нижний Новгород", красноярского "Енисея" и "Пармы" (Пермский край).

Баскетболистка Вадеева повторила рекорд сезона в Премьер-лиге

Теперь в Лиге - 11 команд, восемь сильнейших по итогам "регулярки" сыграют в плей-офф. Кстати, "Калев" на момент прощания не входил в зону попадания в четвертьфинал. "Зелена-Гура" лишь на 10-й позиции: две победы и 11 поражений.

Матч "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Нижний Новгород", изначально запланированный на 2 марта, перенесен на 14 апреля. Гостевая встреча "Локо" с "Енисеем" сдвинута на два дня вперед - с 5 на 7 марта.

Тем временем Лига назвала самого ценного игрока (MVP) февраля. Им стал форвард санкт-петербургского "Зенита" Алекс Пойтресс. Он в играх за команду с берегов Невы в прошлом месяце в среднем набирал 11,5 очка и совершал 6,0 подбора при очень высоком показателе эффективности, который рассчитывается по специальной формуле.

С решением экспертов можно было бы поспорить сразу, но нет такой срочной необходимости. В нынешнем сезоне MVP месяца определяют своим голосованием еще и болельщики. Причем уже не раз их коллективное мнение не совпадало с выбором Лиги.

Весьма вероятно, что поклонники баскетбола отдадут большинство голосов за игрока казахстанской "Астаны" Энтони Хикки. Ведь он в победном домашнем матче с "Локо" 15 февраля набрал 43 (!) очка.

Спорт Баскетбол