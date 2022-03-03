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03.03.2022 22:05
Рубрика: Спорт

"Авангард" начал защиту чемпионского титула с победы в Казани

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги набирает ход. В пятницу состоятся вторые матчи в четырех сериях 1/8 финала. В том числе в центральном противостоянии, пожалуй, всей стадии, "Ак Барс" - "Авангард".
Первая игра в Казани получилась увлекательной, даже несмотря на небольшое количество заброшенных шайб. Фото: РИА Новости Первая игра в Казани получилась увлекательной, даже несмотря на небольшое количество заброшенных шайб. Фото: РИА Новости
Первая игра в Казани получилась увлекательной, даже несмотря на небольшое количество заброшенных шайб. Фото: РИА Новости

Эта пара запросто могла бы играть и в финале Восточной конференции. Собственно, в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина так оно и было. Команды выдали одну из лучших серий в истории КХЛ: в решающем седьмом матче сильнее оказались "ястребы", которые и выиграли впоследствии главный трофей. То поражение стало тяжелым ударом по личным амбициям главного тренера Дмитрия Квартальнова. С 2014 года специалист работает с топ-клубами (до Казани были ЦСКА и ярославский "Локомотив"), дважды доходил до полуфинала, один раз играл в финале, но Кубок Гагарина ему так и не покорился. Возможно, нынешний плей-офф - последний шанс Квартальнова доказать, что его команды способны брать трофеи.

ЦСКА и "Локо" зрелищно начали плей-офф КХЛ

Любопытный факт: в прошлогодней серии соперники побеждали только в гостях. "Авангард" не стал прерывать эту традицию и первый матч в Казани выиграл - 2:1. На гол Дмитрия Кагарлицкого омичи ответили двумя шайбами Николая Прохоркина. Одну из них форвард забросил в овертайме

- Игра была хорошая, контактная. Оба вратаря сыграли просто здорово. Но у нас не получилось забить, мы получили гол, выглядит как прошлогодний гол, - констатировал Квартальнов.

Фраза про прошлогодний гол не случайна: "Ак Барс" уже третий матч кряду в рамках плей-офф проиграл "Авангарду" именно в дополнительное время.

Если в противостоянии Казани и Омска все непредсказуемо, то в паре СКА - "Динамо" (Минск) питерские армейцы выглядят явным фаворитом. Первый матч, завершившийся крупной победой СКА - 8:3, такой расклад подтверждает. Главным героем встречи стал Никита Гусев набравший 6 (1 гол + 5 передач) очков. Это вообще новый рекорд результативности для матчей плей-офф КХЛ.

В противостоянии московского "Динамо" и череповецкой "Северстали" предпочтение изначально отдавалось "бело-голубым", но, кажется, в этой паре может произойти и сенсация. Во всяком случае, "Северсталь" сделала соответствующую заявку, разобравшись с соперником в первом матче - 6:3.

Где будем смотреть

4 марта, пятница, "Матч ТВ"

19.30. "Ак Барс" - "Авангард". Прямая трансляция

КХЛ

17.00. "Салават Юлаев" - "Сибирь". Прямая трансляция

19.30. СКА - "Динамо" (Мн). Прямая трансляция

КХЛ Prime

19.30. "Динамо" (Мск) - "Северсталь". Прямая трансляция

"Металлург" с поражения стартовал в плей-офф КХЛ
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