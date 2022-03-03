Российских и белорусских паралимпийцев не допустили до соревнований

О подлости писать всегда противно. А тут - двойная гнусность. От состязаний Паралимпиады отстранили людей, которых еще за день до этого заверили, что им разрешено принять участие в турнире вместе со своими собратьями по страданиям, мужеству и чуду преодоления невыносимых невзгод.

На ком отыгрываются: на людях с ограниченными физическими возможностями. Да для них Паралимпиада стала бы ярчайшим праздником жизни вне зависимости от завоеванных медалей и занятых мест.

Решение Международного паралимпийского комитета противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи - аполитичности среди инвалидов

Даже добираться до Пекина им пришлось с определенными сложностями. Заселились в Паралимпийскую деревню. И заявление от 2 марта 2022 года Международного паралимпийского комитета (МПК) - можно! - окрылило. Пусть в статусе со странным, неизвестно кем придуманным названием "нейтральных" атлетов, без гимна и флага. Но наши всегда и в любых ситуациях ощущали себя россиянами и давали понять это окружающим.

И вдруг через сутки, за день до торжественного открытия, новое заявление МПК о неожиданном отстранении. В нем, коротком, почему-то спорт сплели с политикой. Но в чем вина наших спортсменов-паралимпийцев? Нет ее. Она и близко не просматривается. То же самое надо сказать и о белорусах, которых постигла та же горькая участь. Неправедное решение принято под давлением. И, признаться, понятно, как давили на президента IPC бразильца Эндрю Парсонса, если в его высказываниях о причине отстранения нежданно проскочила и толика правды: в закулисье многие правительства имеют влияние на наши любимые соревнования.

Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал решение "совершенно необоснованным, так как оно, очевидно, противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов. ПКР готов оспаривать незаконное решение в спортивных и иных инстанциях".

На участии или неучастии в Паралимпиаде наш спорт не заканчивается. "Разумеется, ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий", - говорится в его заявлении.

Стоит отметить, что канал "Матч ТВ" выразил солидарность с российскими спортсменами и принял решение отменить все запланированные трансляции из Пекина.

Официально

В четверг же со специальным заявлением выступил Исполнительный комитет Олимпийского комитета России.

Как сказано в заявлении, Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) неоднократно менял и обнародовал рекомендации в адрес международных спортивных федераций о нежелательности приглашения и участия российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, а также проведения международных соревнований на территории Российской Федерации.

По мнению членов Исполкома ОКР, эти скоропалительные и неуверенные действия МОК, который всегда основывался на принципах защиты прав и интересов спортсменов, с очевидностью свидетельствуют о внешнем вмешательстве сил, далеких от идеалов спорта и олимпийских ценностей.

Исполком Олимпийского комитета России считает необходимым четко обозначить свою позицию в отношении предпринятых МОК и международными спортивными организациями шагов и решений, в частности, о бессрочном запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Исполком ОКР считает, что рассматриваемые действия являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам и общественным спортивным организациям...

Отмечено, что российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших к тому оснований.

Твердая позиция Олимпийского комитета России состоит в том, что спорт должен при любых обстоятельствах оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать как заложников в интересах достижения целей различных геополитических сил и отдельных игроков.

"Олимпийский комитет России всегда отстаивал и будет отстаивать законные права и интересы российских спортсменов на международной арене и готов оказать всемерную поддержку нашим спортсменам и общероссийским спортивным федерациям по защите их нарушенных прав в судебном порядке и иными цивилизованными средствами", - отмечается в заявлении.

Подготовил Михаил Щербань