Стали известны все участники четвертьфинальной стадии Кубка России

Определились все участники стадии четвертьфинала Кубка России по футболу. Последними путевки в этот раунд добыли "Балтика" и чемпион страны "Зенит".

Питерская команда в своем матче 1/8 финала разгромила на своем поле "КАМАЗ" (Набережные Челны) со счетом 6:0. По два мяча забили Юри Алберто с Андреем Мостовым, еще по голу в свой актив записали Александр Ерохин и Артем Дзюба.

Таким образом, в восьмерку лучших команд Кубка попали: столичные "Динамо", ЦСКА, "Спартак", "Алания-Владикавказ", "Рубин", "Зенит", "Балтика" и "Енисей". Главную сенсацию стадии 1/8 финала сотворил "Енисей": сегодня команда из Красноярска разгромила на выезде один из самых титулованных клубов Кубка - московский "Локомотив" (4:0).

Добавим, что четвертьфинальные матчи пройдут 19 апреля. Пары определятся по итогам жеребьевки в пятницу.