Баскетболистка УГМК Вадеева повторила рекорд сезона

Игрок женской баскетбольной сборной России и команды УГМК (Екатеринбург) Мария Вадеева в победном гостевом матче (93:79) с "Енисеем" из Красноярска в чемпионате нашей Премьер-лиги повторила рекорд сезона по результативности - 38 очков!

На площадке "Арены Север" в Красноярске Вадеева показала свое великолепие по полной программе. Потомственная баскетболистка реализовала в Сибири все восемь пробитых штрафных, 12 из 18 бросков со средней и ближней дистанции, пару трехочковых попыток.

Ранее, еще в декабре, американский легионер столичного "Динамо" Хаалия Хиллсман в матче с тем же "Енисеем" принесла московской команде 38 очков, но "бело-голубые" тогда потерпели поражение.

У действующего чемпиона страны УГМК уже 33 победы подряд в официальных встречах нынешнего сезона - 19 в Премьер-лиги и 14 в Евролиге, которую уралочки в статусе победителя группы предварительного этапа и четвертьфиналиста плей-офф вынуждены были покинуть из-за отстранения представителей России.