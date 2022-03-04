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04.03.2022 03:20
Рубрика: Спорт

Баскетболистка УГМК Вадеева повторила рекорд сезона

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 47(8695)
Игрок женской баскетбольной сборной России и команды УГМК (Екатеринбург) Мария Вадеева в победном гостевом матче (93:79) с "Енисеем" из Красноярска в чемпионате нашей Премьер-лиги повторила рекорд сезона по результативности - 38 очков!

На площадке "Арены Север" в Красноярске Вадеева показала свое великолепие по полной программе. Потомственная баскетболистка реализовала в Сибири все восемь пробитых штрафных, 12 из 18 бросков со средней и ближней дистанции, пару трехочковых попыток.

Баскетбольная Единая лига продолжит свой чемпионат 5 марта

Ранее, еще в декабре, американский легионер столичного "Динамо" Хаалия Хиллсман в матче с тем же "Енисеем" принесла московской команде 38 очков, но "бело-голубые" тогда потерпели поражение.

У действующего чемпиона страны УГМК уже 33 победы подряд в официальных встречах нынешнего сезона - 19 в Премьер-лиги и 14 в Евролиге, которую уралочки в статусе победителя группы предварительного этапа и четвертьфиналиста плей-офф вынуждены были покинуть из-за отстранения представителей России.

Спорт Баскетбол