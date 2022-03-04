"Енисей" разгромил "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Красноярский "Енисей" сотворил одну из главных сенсаций стадии 1/8 финала Кубка России, разгромив на выезде столичный "Локомотив" со счетом 4:0.

Буквально за несколько дней до этой встречи "железнодорожники" остались без тренера: свой пост покинул Маркус Гисдоль, который не просто нарушил контрактные обязательства перед клубом, но даже не удосужился попрощаться с командой.

Непросто предугадать, что ждет "Локомотив" в оставшейся части сезона, но матч с "Енисеем" москвичи откровенно провалили. Уже в первом тайме хозяева остались в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна и пропустили два мяча. Во второй половине у "красно-зеленых" был шанс вернуть интригу, однако Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти. Ну а в концовке "Енисей" забил еще два гола: отличились Андрей Окладников и Михаил Комков. Ранее также забили Валерий Кичин и Александр Ломакин с одиннадцатиметровой.

Чуть ранее в четвертьфинал Кубка вышел "Спартак", одержавший первую победу в официальном матче при новом главном тренере Паоло Ваноли: "красно-белые" разгромили на своем поле "Кубань" (6:1).

С 2018 года спартаковцы не добивались сколь-нибудь серьезных успехов в Кубке. В том розыгрыше столичная команда дошла до полуфинала, где сенсационно уступила по пенальти "Тосно".

Впрочем, с той поры много времени прошло, "Спартак" стал совсем другим. Да и из того состава остались только четыре человека - Александр Селихов, Георгий Джикия, Роман Зобнин и Квинси Промес.

После неудачи на прошлых выходных в дерби с ЦСКА (0:2) многие эксперты отмечали, что у них не возникло вопросов по действиям "красно-белых" в атаке. Команда Ваноли и правда выглядела остро впереди, но в обороне проблем было предостаточно. Никуда они не делись и сейчас, просто крупная победа над "Кубанью" может поднять настроение игрокам перед еще одной важнейшей схваткой - в воскресенье спартаковцам предстоит дерби с "Динамо".

Героем вечера стал Шамар Николсон: он форвард оформил хет-трик. К слову, ямаце стал первым игроком "красно-белых", забившим три мяча в одной встрече на арене в Тушино.

- Рад за Николсона и Хлусевича, но мне хочется говорить о команде. У нас семь футболистов младше 21 года. "Спартак" - большой клуб, здесь порой не хватает терпения к молодежи. Надеюсь, у них все получится, - сказал Ваноли.

На момент подписания номера "РГ" в печать не были известны результаты еще двух матчей Кубка - "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Песчанокопское) и "Зенит" (Санкт-Петербург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны). Победители этих пар присоединятся в четвертьфинальной стадии к "Спартаку", ЦСКА, "Динамо", "Алании-Владикавказу", "Рубину" и "Енисею".

Следим за ситуацией

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил, что оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборных России от участия в международных соревнованиях.

- РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к чемпионату мира-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры, - говорится в заявлении РФС.

В РФС подчеркнули, что организации не было предоставлено право на отстаивание своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. "Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме полного исключения из соревнований участников из России. Об иных деталях подачи апелляции в CAS, в том числе о сроках рассмотрения иска, будет сообщено дополнительно", - заявили в РФС.