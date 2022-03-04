Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в 1/4 финала в Лионе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250.

Во французском Лионе Дьяченко выступает по "специальному рейтингу" (SR) - как у игрока, получившего серьезную травму (в октябре 2020-го у россиянки была операция на колене. - "РГ") и выбывшего из соревнований на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Итак, Виталия, занимающая 118-ю строчку мирового рейтинга, обыграла представительницу Швейцарии, 35-ю ракетку мира Викторию Голубич со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Матч продлился почти три часа. Россиянка победила теннисистку из топ-50 всего в третий раз в карьере. Последний успех был громким.

На "Уимблдоне"-2018 она в стартовом раунде выбила Марию Шарапову. Между тем Варвара Грачева завершила выступление на кортах в Лионе. Во втором круге Грачева в двух сетах уступила представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк (7) со счетом 2:6, 4:6.