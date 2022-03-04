Российские паралимпийцы отправятся домой 6 марта

Российские спортсмены, которым Международный паралимпийский комитет запретил принимать участие в Паралимпиаде, вылетят на родину 6 марта.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. "Сборная России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом "Аэрофлота", - приводит ТАСС слова Рожкова.

Руководство МПК в среду, 2 марта, приняло решение допустить спортсменов из России и Беларуси до соревнований под нейтральным флагом. А на следующий день лишило спортсменов надежд на выступление, запретив им участвовать в Паралимпиаде.