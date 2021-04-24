Карацев обыграл Джоковича в полуфинале турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал теннисного турнира в Белграде, переиграв в трех сетах первую ракетку мира Новака Джоковича.

Эти соперники в нынешнем сезоне уже встречались в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и тогда серб взял верх, прервав фантастическое выступление дебютанта этого турнира из России.

В первом сете шла упорная борьба. Карацев старался играть на максимуме и порой ему удавалось поставить в тупик своего звездного соперника. А в концовке партии при счете 5:5 россиянин и вовсе выиграл два гейма подряд - 7:5.

Во втором сете соперники продолжали биться. Россиянин продолжал оказывать отчаянное сопротивление, но на этот раз чуть удачливее оказался более титулованный соперник - 6:4.

В заключительной партии Карацеву удалось довольно быстро взять подачу соперника. И несмотря на отчаянное сопротивление Джоковича, россиянин своего не упустил. При счете 3:5 первая ракетка мира с трудом спас свою подачу, но затем Карацев все же дожал оппонента - 6:4.Встреча продолжалась почти три с половиной часа.

В финале Карацев сыграет с победителем матча между японцем таро Даниэлем и Маттео Берреттини из Италии.