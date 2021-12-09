Новости

В столице впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе 12:14
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 12:10
Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 12:49
Рубрика: Спорт

Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Текст: Николай Долгополов

Франция и Италия не собираются присоединиться в дипломатическому бойкоту Олимпиады. Что вообще такое этот дипломатический бойкот? Это значит, что руководители стран, его объявившие, не пошлют на Зимние Олимпийские игры-2022 своих руководителей, а спортсменов, к счастью, оставят в покое, разрешив им выступить на Играх в Пекине.

Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США

Не стоит и сомневаться, кто выступил инициатором бойкота. Американцы снова вспомнили о своих любимых методах давления на мировой спорт. Китай обвинен в нарушении прав человека, да и вообще во многих грехах.

К американцам послушно и привычно быстро присоединились политики Великобритании и Новой Зеландии. Пока прибывают в сомнениях канадцы. Королевская семья Нидерландов заявила, что воздержится от поездки в Пекин.

Но не все союзники послушно встали на коленки перед Штатами. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкэр выступил по телевидению, прямо заявив, что нельзя смешивать политику со спортом и его страна и не думает выступать с такими политическими демаршами. К нему присоединились и итальянцы. Напомним: Париж принимает летнюю Олимпиаду-2024, а Милан и Кортина д'Ампеццо - Зимние игры-2026.

Радио "Спутник" приводит слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой: "США пытаются развалить мировую систему спорта и даже не скрывают этого. Они хотят доминировать полностью, на своих правилах, поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. Сегодня надо говорить, на мой взгляд, просто о развале мирового спорта, опять же в интересах, в том числе, Соединенных Штатов Америки". Как сказала Захарова, установленные спортивные правила переписываются исходя из "идеологических установок".

Спорт Олимпийские игры В мире Европа Франция В мире Европа Италия Олимпиада в Пекине