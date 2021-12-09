Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Франция и Италия не собираются присоединиться в дипломатическому бойкоту Олимпиады. Что вообще такое этот дипломатический бойкот? Это значит, что руководители стран, его объявившие, не пошлют на Зимние Олимпийские игры-2022 своих руководителей, а спортсменов, к счастью, оставят в покое, разрешив им выступить на Играх в Пекине.

Не стоит и сомневаться, кто выступил инициатором бойкота. Американцы снова вспомнили о своих любимых методах давления на мировой спорт. Китай обвинен в нарушении прав человека, да и вообще во многих грехах.

К американцам послушно и привычно быстро присоединились политики Великобритании и Новой Зеландии. Пока прибывают в сомнениях канадцы. Королевская семья Нидерландов заявила, что воздержится от поездки в Пекин.

Но не все союзники послушно встали на коленки перед Штатами. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкэр выступил по телевидению, прямо заявив, что нельзя смешивать политику со спортом и его страна и не думает выступать с такими политическими демаршами. К нему присоединились и итальянцы. Напомним: Париж принимает летнюю Олимпиаду-2024, а Милан и Кортина д'Ампеццо - Зимние игры-2026.

Радио "Спутник" приводит слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой: "США пытаются развалить мировую систему спорта и даже не скрывают этого. Они хотят доминировать полностью, на своих правилах, поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. Сегодня надо говорить, на мой взгляд, просто о развале мирового спорта, опять же в интересах, в том числе, Соединенных Штатов Америки". Как сказала Захарова, установленные спортивные правила переписываются исходя из "идеологических установок".