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07.02.2022 13:50

Немка Херрманн выиграла индивидуальную биатлонную гонку на ОИ-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку

Серебро у француженки Анаис Шевалье-Буше, уступившей 9,4 секунды. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн стала бронзовым призером.

Около половины гонки в тройке была россиянка Кристина Резцова, но два промаха на третьем огневом рубеже отбросили ее на итоговое девятое место. Светлана Миронова - 23-я, Евгения Буртасова - 77-я, а Ульяна Нигматуллина, допустившая 10 промахов, - 78-я.

Белоруска Динара Алимбекова стала в этой гонке пятой.

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