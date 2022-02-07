Немка Херрманн выиграла индивидуальную биатлонную гонку на ОИ-2022

Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах.

Серебро у француженки Анаис Шевалье-Буше, уступившей 9,4 секунды. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн стала бронзовым призером.

Около половины гонки в тройке была россиянка Кристина Резцова, но два промаха на третьем огневом рубеже отбросили ее на итоговое девятое место. Светлана Миронова - 23-я, Евгения Буртасова - 77-я, а Ульяна Нигматуллина, допустившая 10 промахов, - 78-я.

Белоруска Динара Алимбекова стала в этой гонке пятой.