Женская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

На Олимпийских играх в Пекине сегодня будет разыгран второй комплект наград в биатлоне - состоится индивидуальная гонка у женщин. Сборную России в этом виде программы представят Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова и Кристина Резцова.

Отметим, что главное отличие этой биатлонной гонки от других состоит в том, что за промах на огневом рубеже к общему времени биатлонистки прибавляется штрафная минута.

В нынешнем сезоне в рамках этапов Кубка мира прошли две индивидуальные гонки. В конце ноября в Эстерсунде победу одержала Маркета Давидова из Чехии, второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, на третьей позиции финишировала немка Денизе Херрман. Тогда Ульяна Нигматуллина стала пятой, а Кристина Резцова восьмой. А совсем недавно - в конце января - в Антхольце пьедестал почета выглядел следующим образом - Жюстин Бреза-Буше (Франция), Жюли Симон (Франция), Мона Брорссон (Швеция). Нигматуллина финишировала десятой.

Действующей олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке является шведка Ханна Эберг.

Текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки по биатлону у женщин начнетя в 12.00 по московскому времени.