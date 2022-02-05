Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022

Первая медаль в биатлоне разыгрывалась в смешанной эстафете. Россию в этом виде программы представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первые два этапа для россиянок сложились не слишком успешно. Логинов ушел в гонку седьмым с отставанием более минуты.

На первом огневом рубеже ему удалось немного сократить отставание, а в стойке лидеры "посыпались". Шедшие первыми французы ушли на два штрафных круга. Много времени потеряли швед и норвежец, а Логинов сумел первым закрыть мишень и уйти в гонку лидером.

В итоге Латыпов ушел на заключительный этап с преимуществом в 17 секунд от команд Швеции и США. Россиянин сохранил лидерство и после заключительной стрельбы, но соперникам удалось заметно сократить отставание.

На финишном отрезке Латыпов соревновался с догнавшими его французом Кентеном Фийоном-Майе и норвежцем Йоханнесом Бе. На финише россиянин отдал все силы, но стал третьим. Первое место у Норвегии, второе - у французов.

Для сборной России эта первая в истории медаль в смешанной эстафете на ОИ.