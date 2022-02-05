Лыжница Наталья Непряева принесла России первую медаль Олимпиады-2022
Победу одержала олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Тереза Йохауг. Фаворитка гонки показала время 44.13,7. Наталья Непряева отстала на 30,2 секунды.
Бронзу завоевала австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).
Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.
Наталья Непряева является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, а также двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 в скиатлоне. Она первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски" в сезоне-2021/2022.
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