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05.02.2022 11:34

Лыжница Наталья Непряева принесла России первую медаль Олимпиады-2022

Лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпийских играх в Пекине.
Текст: Анна Козина (Пекин)

Победу одержала олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Тереза Йохауг. Фаворитка гонки показала время 44.13,7. Наталья Непряева отстала на 30,2 секунды.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Бронзу завоевала австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Наталья Непряева является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, а также двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 в скиатлоне. Она первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски" в сезоне-2021/2022.

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