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Церемония торжественного закрытия Олимпиады
20.02.2022 11:42

Алексей Жамнов: Нам не хватило злости в атаке

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: REUTERS/ Brian Snyder
Фото: REUTERS/ Brian Snyder Фото: REUTERS/ Brian Snyder
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в финале олимпийского хоккейного турнира от финнов.

Алексей Жамнов: Хочу поздравить сборную Финляндии с победой на Олимпийских играх. Команда хорошо провела этот турнир. Что касается нашей сборной, наверное, что-то не получилось до конца, то, что хотели. В целом, команда билась, билась до конца. Благодарен всем игрокам, которые принимали участие в турнире. Не только основным, но и запасным, которые были с нами всегда и помогали в атмосфере. Только слова благодарности всем ребятам за подготовку и сам турнир.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Вы продолжаете работу со сборной?

Алексей Жамнов: Ну да, у меня есть контракт с федерацией, он как бы действует. Для меня это тоже важно. Я бы хотел продолжить работу с нашей сборной, представлять страну на чемпионате мира. Что тут еще добавишь.

Почему нам на главных турнирах не удается справиться с финнами?

Алексей Жамнов: Знаете, вот болезненный вопрос для нас всех. Сборная Финляндии очень дисциплинированная команда, которая играет от обороны на контратаках. Взломать этот барьер не так просто. Сегодня не хватило злости в атаке. Финны отдают периметр и стараются все остановить на пятаке. Но всегда любой тренер скажет, будем думать, как взламывать.

Может, нам пора брать у финнов пример в плане стабильности, системности в работе?

Алексей Жамнов: Тут в другом дело. Хоккей меняется. Это первый турнир на канадских площадках. Здесь больше борьбы за нейтральную шайбу. Финны неплохо это используют в последние годы. Если нас сравнивать с финской сборной, мы перестраиваемся на этот хоккей. Если ты не будешь выигрывать борьбу, то и успеха не будет. И, конечно, важна игровая дисциплина, это выполнение игрового задания на протяжении всего игрового времени.

Вас удивило, как финны сегодня сыграли?

Алексей Жамнов: Я не удивлен, как они играли. Если посмотреть все матчи на протяжении этого турнира, то у них только первый матч получился атакующий. А в остальном они играли тактически. Для нас не было это удивлением и чем-то новым. Не хватило нам злости в атаке.

Фото: REUTERS/ David W Cerny
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Как вам работа с вашим тренерским штабом. Хотели бы, чтобы Илья Ковальчук остался в должности генменеджера?

Алексей Жамнов: Мне повезло, что был такой тренерский штаб. Илья Ковальчук полностью справляется с должностью генменеджера. Мне бы хотелось, чтобы вот эта команда и генменеджер работали со сборной и дальше.

Если отмотать время, вы бы кого-нибудь заменили в этой команде, будь такая возможность?

Алексей Жамнов: Отвечу так. Все, кто был в сборной на данный момент, все достойны. Никаких вопросов нет по ним. По другим кандидатурам тяжело говорить. Все были в одинаковой ситуации. Не было тренировочных матчей, когда ты можешь скрупулезней посмотреть кандидатуры. Но все ребята были в обойме и провели хороший турнир.

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