Третьяк: Трудно стать олимпийским чемпионом с одной заброшенной шайбой

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после поражения от финской сборной посетовал на слабую результативность команды.

По мнению президента ФХР, финал получился достойным, в нем встретились равные соперники. Игроки российской сборной проявили характер и сражались на льду, но явно не хватило голов. Третьяк добавил, что нельзя упрекнуть команду в том, что она не билась на льду.

"Ребята очень старались, здорово играли в защите. Вратарь наш Иван Федотов - красавец, считаю, что он отыграл классно. Что касается нападения, конечно, хотелось бы больше забивать. Трудно стать олимпийским чемпионом с одной заброшенной шайбой. Мало забивали", - приводит слова Третьяка РИА Новости.

Глава ФХР отметил, что золото Игр-2018 и серебро в Пекине - достойный результат.

"До этих двух турниров у нас на Олимпиадах вообще ничего не было, только в 2002 году бронза была на Играх в США", - сказал Третьяк.