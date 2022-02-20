Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:00
Церемония торжественного закрытия Олимпиады
20.02.2022 10:33

Третьяк: Трудно стать олимпийским чемпионом с одной заброшенной шайбой

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после поражения от финской сборной посетовал на слабую результативность команды.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Поздняков назвал успехом выступление российских спортсменов на Олимпиаде

По мнению президента ФХР, финал получился достойным, в нем встретились равные соперники. Игроки российской сборной проявили характер и сражались на льду, но явно не хватило голов. Третьяк добавил, что нельзя упрекнуть команду в том, что она не билась на льду.

"Ребята очень старались, здорово играли в защите. Вратарь наш Иван Федотов - красавец, считаю, что он отыграл классно. Что касается нападения, конечно, хотелось бы больше забивать. Трудно стать олимпийским чемпионом с одной заброшенной шайбой. Мало забивали", - приводит слова Третьяка РИА Новости.

Глава ФХР отметил, что золото Игр-2018 и серебро в Пекине - достойный результат.

"До этих двух турниров у нас на Олимпиадах вообще ничего не было, только в 2002 году бронза была на Играх в США", - сказал Третьяк.

Алексей Жамнов: Нам не хватило злости в атаке

Алексей Жамнов: Нам не хватило злости в атаке

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в финале олимпийского хоккейного турнира от финнов. "Команда билась, билась до конца. Благодарен всем игрокам, которые принимали участие в турнире", - отметил специалист

Иван Федотов: Такой урок, как Олимпиада, не даст ни один тренер

Иван Федотов: Такой урок, как Олимпиада, не даст ни один тренер

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов один из тех, к кому в нашей команде на Олимпиаде минимум претензий. После поражения в финале вратарь не надел серебряную медаль и объяснил, почему

Сборная России закончила Олимпиаду на втором месте по общему числу медалей

Сборная России закончила Олимпиаду на втором месте по общему числу медалей

Российская сборная заняла второе место по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине - 32 награды. Наша команда обновила национальный рекорд по данному показателю

Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх

Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх

Сборная России в Пекине установила новый рекорд по числу завоеванных наград на зимних Олимпийских играх - 32. Последняя медаль была добыта в хоккейном турнире, где команда Алексея Жамнова получила серебро, уступив в решающем матче Финляндии