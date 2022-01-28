Онлайн-дневник Олимпиады. Игры в Пекине - глазами корреспондентов "РГ"
Всем привет! На связи корреспонденты отдела спорта "РГ" Анна Козина и Илья Соболев. В ближайшие три недели из Пекина мы будем рассказывать и показывать, как проходят уже вторые Олимпийские игры в эпоху коронавируса. У нас есть опыт Токио, мы сможем сравнивать сами и проводить параллели для вас. Но даже до отъезда мы знали, что в Китае антиковидные ограничения и правила станут только жестче. Будем их соблюдать и наблюдать за происходящим. Тем более что других очевидцев будет не так много. Трибуны снова останутся почти пустыми. Ограниченное количество билетов должны распределить лишь среди определенных групп местных зрителей.
В этом онлайн-дневнике вы не найдете отчетов о голах, секундах и метрах (читайте о результатах соревнований в олимпийском проекте RG.RU). На этой странице мы будем делиться с вами тем, что обычно остается за кадром газетных статей и новостей на сайте - как живут и работают причастные к проведению соревнований в так называемом "пузыре", что такое высокотехнологичная Олимпиада и что придумали китайские организаторы, чтобы провести безопасные и успешные Игры.
Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков снова нацелен на медали 27.01.2022
Скелетон кажется одним из самых экстремальных видов спорта. Тем удивительнее, что бал здесь правят ветераны: латышские братья Дукурсы и наш Александр Третьяков, которому 36 лет. Корреспондент "РГ" побеседовал со спортсменом накануне четвертой для него Олимпиады
Российские олимпийцы в восторге от еды в Олимпийской деревне 27.01.2022
Первые российские спортсмены заселились в Олимпийскую деревню и поделились своими впечатлениями от предложенной еды. Члены российской команды по шорт-треку Денис Айрапетян и Екатерина Ефременкова провели небольшую экскурсию по месту, где питаются атлеты из стран-участниц Олимпиады
ОКР утвердил состав команды на Олимпийские игры в Пекине 25.01.2022
Во вторник Олимпийский комитет России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего на соревнования отправятся 212 спортсменов. В списке участников еще могут быть единичные изменения