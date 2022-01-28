Онлайн-дневник Олимпиады. Игры в Пекине - глазами корреспондентов "РГ"

Всем привет! На связи корреспонденты отдела спорта "РГ" Анна Козина и Илья Соболев. В ближайшие три недели из Пекина мы будем рассказывать и показывать, как проходят уже вторые Олимпийские игры в эпоху коронавируса. У нас есть опыт Токио, мы сможем сравнивать сами и проводить параллели для вас. Но даже до отъезда мы знали, что в Китае антиковидные ограничения и правила станут только жестче. Будем их соблюдать и наблюдать за происходящим. Тем более что других очевидцев будет не так много. Трибуны снова останутся почти пустыми. Ограниченное количество билетов должны распределить лишь среди определенных групп местных зрителей.

В этом онлайн-дневнике вы не найдете отчетов о голах, секундах и метрах (читайте о результатах соревнований в олимпийском проекте RG.RU). На этой странице мы будем делиться с вами тем, что обычно остается за кадром газетных статей и новостей на сайте - как живут и работают причастные к проведению соревнований в так называемом "пузыре", что такое высокотехнологичная Олимпиада и что придумали китайские организаторы, чтобы провести безопасные и успешные Игры.