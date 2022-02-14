Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде

Накануне выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине Валиева рассказала о том, что сложившаяся ситуация отняла у нее слишком много сил.

"Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну", - заявила Валиева в эфире Первого канала.

Также фигуристка поделилась эмоциями от заседания Спортивного арбитражного суда. По ее словам, она сидела на слушаниях на протяжении семи часов с небольшим 20-минутным перерывом. Валиева добавила, что "это было очень сложно". В понедельник CAS принял решение о допуске спортсменки к выступлениям в одиночном катании, отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временной дисквалификации.

В пятницу было сообщено о положительном допинг-тесте спортсменки от 25 декабря, который был взят во время выступления на чемпионате России. 8 февраля РУСАДА временно отстранило спортсменку, но после апелляции отменило это решение.