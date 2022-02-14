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14.02.2022 19:37

Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что эмоционально устала после ситуации с положительной допинг-пробой и заседанием Спортивного суда.
Текст: Максим Домчев

Накануне выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине Валиева рассказала о том, что сложившаяся ситуация отняла у нее слишком много сил.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Не совершившая никакого нарушения российская фигуристка Валиева оправдана

"Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну", - заявила Валиева в эфире Первого канала.

Также фигуристка поделилась эмоциями от заседания Спортивного арбитражного суда. По ее словам, она сидела на слушаниях на протяжении семи часов с небольшим 20-минутным перерывом. Валиева добавила, что "это было очень сложно". В понедельник CAS принял решение о допуске спортсменки к выступлениям в одиночном катании, отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временной дисквалификации.

В пятницу было сообщено о положительном допинг-тесте спортсменки от 25 декабря, который был взят во время выступления на чемпионате России. 8 февраля РУСАДА временно отстранило спортсменку, но после апелляции отменило это решение.

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