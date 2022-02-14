Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде
Накануне выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине Валиева рассказала о том, что сложившаяся ситуация отняла у нее слишком много сил.
"Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну", - заявила Валиева в эфире Первого канала.
Также фигуристка поделилась эмоциями от заседания Спортивного арбитражного суда. По ее словам, она сидела на слушаниях на протяжении семи часов с небольшим 20-минутным перерывом. Валиева добавила, что "это было очень сложно". В понедельник CAS принял решение о допуске спортсменки к выступлениям в одиночном катании, отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временной дисквалификации.
В пятницу было сообщено о положительном допинг-тесте спортсменки от 25 декабря, который был взят во время выступления на чемпионате России. 8 февраля РУСАДА временно отстранило спортсменку, но после апелляции отменило это решение.
Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады
Российские спортсмены 14 февраля завоевали одну медаль на проходящих в Китае Олимпийских играх. В соревновании танцевальных дуэтов серебряными призерами Олимпиады стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Эта награда стала 18-й для российских спортсменов на нынешних Играх
ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой
ОКР прокомментировал решение CAS, который разрешил Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде. ОКР отметил важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации. Комитет продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью