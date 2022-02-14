Не совершившая никакого нарушения российская фигуристка Валиева оправдана
Можно выдохнуть? А можно и горько вздохнуть. Справедливость, которую вовсе не торопились доказать быстро, все-таки восторжествовала. А как же те, кто поднял бучу, точно наметив главную цель - 15-летнюю школьницу Камилу Валиеву, уже успевшую стать лучшей фигуристкой мира и, как говорят специалисты, всех времен и народов?
Редко бывает, чтобы выступлениям самых выдающихся спортсменов аплодировали стоя не только зрители, но и сами атлеты, соревнующиеся за командное пекинское первенство. Камила свои овации заслужила. Несчастных украинских фигуристов, по приказу из Киева как раз в этот момент вперивших взоры в гаджеты, не виню: им не дано ничего иного, как послушно выполнять глупые приказы. А то - ата-та.
Вброс о допинге был осуществлен, признаем прямо, профессионально. Не до командного турнира, не во время его. После - и сразу. Объект выбрали наиболее уязвимый. Не какой-нибудь взрослый спортсмен, а девушка, даже девчушка, в допинг-тесте которой, сданном 25 аж декабря прошло года, нашли нечто похожее на запрещенное вещество. Я не верю в случайные утечки. Из сейфов и тайных подвалов утекает лишь то, что по чьей-то воле и должно утечь. Информация мгновенно попала в СМИ и пошла гулять. Некоторые американские полуофициальные лица дошли до того, что заявили еще до слушания дела в CAS: Валиеву можно привлечь к суду по "закону Родченкова". То есть потребовать экстрадиции на территорию США, где безбедно обитает беглец-химик или алхимик Родченков. По его же признанию кормивший и поивший годы назад отравленными "коктейлями" десятки "допингистов". Чушь несусветная. Но если бы Олимпиада проходила не в Пекине, а в каком-нибудь недружелюбном Ванкувере, грозившая обернуться адской реальностью.
А привлекут за это, за утечку, которую не имели права допускать по отношению к несовершеннолетней девочке, понесут ли наказание те, кто выдал? Об этом в решении Спортивного арбитражного суда ни слова, хотя Камила по всем правилам того же МОК является "защищенной (в силу молодости. - Прим. авт.) персоной. Ничего себе защитили.
Камила боролась не против каких-то безымянных обвинителей. С ней схватились, пригнули ко льду и чуть с него не выбросили три влиятельнейшие спортивные организации мира. Это МОК, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и, что вызывает негодование, родная обитель всех фигуристов - Международный союз конькобежцев (ИСУ). Уж кому, как не ИСУ, казалось, бороться за своих звезд с полным моральным правом и мешком очевидных доказательств невиновности. Не присоединяться, не отстаивать обвинения, явно в час кем-то назначенный на весь мир вброшенные и бурным потоком утекшие. Но нет...
Обвинители потерпели поражение, но некоторые из своих мерзких задач выполнили. Вновь посеяли недоверие к России. На ровном месте раздули кампанию травли. Наверняка убили немало нервных клеток юной спортсменки, заставив ее пройти через ад ими же придуманных экзекуций. Ну неужели не осталось у этих людей ни капли стыда? О совести речи не веду, какая тут совесть. И какая же травля. Да олимпийскую чемпионку в команде уже заранее заклеймили виновной.
Если бы не спокойная, четкая, филигранная защита, осуществлявшаяся Минспортом России, национальным олимпийским комитетом, Федерацией фигурного катания на коньках России с помощью привлеченных опытных юристов, все могло бы обернуться гораздо серьезнее.
И как теперь выходить на лед, когда фигуристке приходится защищаться после тренировок от яростных провокационных вопросов американских журналистов и, что поразительно, бесстыжих журналистов?
Остаются вопросы. Пробу, повторюсь, взяли 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России. Отправили в Стокгольм - город по существу соседний. Но как она туда добиралась, если результат был обнародован лишь в конце первой декады февраля. Может, допинг-офицер доставил ее в шведскую столицу, прыгая на одной ножке?
Это предположение звучит не так нелепо по сравнению с объяснениями стокгольмской лаборатории.
- Все в лаборатории болели ковидом. Неужели поголовно все?
- Было много работы. А что, разве ее бывает мало?
- И главный вопрос: зачем тогда нужны такие лаборатории, неспособные справляться с элементарными заданиями?
- Лишат ли шведов права работать в таком вялом темпе? Приостановят ли деятельность оплошавшего "лаборанта"? Некоторые такие же официальные лаборатории лишались лицензии и за гораздо более мелкие прегрешения.
Но и это не все. А что делала РУСАДА? Мне искренне непонятно...
Камила устала, возможно, опустошена. Однако будем верить: только не надломлена. Не будем рассуждать о медали, на которую она претендует. Один выход на лед уже будет геройством.
И еще. Всемирное антидопинговое агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда. Ну как можно разрешить лучшей фигуристке мира Камиле Валиевой выступать на зимних Олимпийских играх. ВАДА резво отчиталось о на ее взгляд проделанной, а на наш взгляд - непроделанной работе. Почему-то (интересно, почему?) чувствовалось, что все должны свалить на нас. И это предчувствие не подвело. То, что результаты теста появились в последний момент, объяснили словно второклашкам: не знали, что должны были сделать это до начала Олимпиады-2022. Проба не была помечена РУСАДА как срочная. Что ж, пусть этому объяснению поверят первоклассники. Второклашек на такой мякине не проведешь. Хотя, кто знает, может, в ВАДА засели такие спецы, что не слышали о январском чемпионате Европы в эстонской столице. Если так, то тут уже ничего не поможет. В эти дни папаша - основатель ВАДА канадец Дик Паунд и сменивший его Крейг Риди огорошили. Порознь, но в один довольно громкий голос заявили, что за поступок Валиевой "Россия должна пропустить несколько Олимпийских игр". Еще не пробил час разбирательства, еще не сказал своего слова Спортивный арбитражный суд, а англосаксы Риди и Паунд уже все решили. К счастью, оба уже ушли в отставку со своих важных постов.
Однако дух русофоба Паунда Всемирного антидопингового агентства так и не покинул.
Решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире Олимпиады-2022, который стартует сегодня, было принято выездной панелью Спортивного арбитражного суда на основании нескольких исключительных обстоятельств. Документ был опубликован на официальном сайте CAS, а также зачитан генеральным секретарем организации Матье Рибом на специальном брифинге в Пекине.
- Спортсменка не достигла 16-летнего возраста и является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC). В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах.
- Проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением спортсменки о результатах допинг-теста, проведенного в декабре 2021 года, помешали ей провести определенные юридические процедуры, не дав времени на защиту своих интересов. Эта ситуация в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине произошла не по ее вине. Если бы результат теста был обнародован вовремя - за неделю или 10 дней, - мы бы не были здесь и нам не приходилось бы принимать такое решение.
- Панель КАС принимала решение только относительно снятия временного отстранения с фигуристки Валиевой. Арбитры не рассматривали дело по существу и не оценивали правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию, где российская команда выиграла золото. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов в Пекине-2022, по результатам которого сборная России выиграла золото, опередив США и Японию. Церемония награждения в женском одиночном катании также может быть перенесена. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте МОК.
- Справедливости ради и в интересах всех призеров будет нецелесообразно проводить церемонию во время Олимпиады, учитывая, что в награждении примет участие фигуристка, сдавшая положительную допинг-пробу, пусть ее вина еще не доказана.
- Если Камила Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения. Торжественное вручение наград пройдет по согласованию со спортсменами и НОКами, как только дело Валиевой будет завершено.
Подготовила Анна Козина, Пекин
Российские фигуристки провели тренировку накануне старта короткой программы.
Чемпионка Европы Камила Валиева в прогоне исполнила тройной аксель, а также каскады "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп".
Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула двойной аксель, тройной флип и "каскад тройной лутц - тройной тулуп".
Призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова с помаркой на выезде, но исполнила тройной аксель, без ошибок сделала два каскада: "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп".
Валиева, Трусова и Щербакова получили 26-й, 28-й и 29-й стартовые номера. Они выступят в сильной разминке, выход на лед запланирован на 16.38 по московскому времени.
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