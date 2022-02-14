Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Норвегия. Предварительный этап
4:25
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финальные соревнования
4:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр
13:30
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
14.02.2022 18:42

Не совершившая никакого нарушения российская фигуристка Валиева оправдана

Текст: Николай Долгополов
Сегодня Камила Валиева выступит в короткой программе олимпийского женского турнира. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Сегодня Камила Валиева выступит в короткой программе олимпийского женского турнира. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Сегодня Камила Валиева выступит в короткой программе олимпийского женского турнира. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российской фигуристке продолжить участие в Пекинской Олимпиаде.

Можно выдохнуть? А можно и горько вздохнуть. Справедливость, которую вовсе не торопились доказать быстро, все-таки восторжествовала. А как же те, кто поднял бучу, точно наметив главную цель - 15-летнюю школьницу Камилу Валиеву, уже успевшую стать лучшей фигуристкой мира и, как говорят специалисты, всех времен и народов?

Редко бывает, чтобы выступлениям самых выдающихся спортсменов аплодировали стоя не только зрители, но и сами атлеты, соревнующиеся за командное пекинское первенство. Камила свои овации заслужила. Несчастных украинских фигуристов, по приказу из Киева как раз в этот момент вперивших взоры в гаджеты, не виню: им не дано ничего иного, как послушно выполнять глупые приказы. А то - ата-та.

Вброс о допинге был осуществлен, признаем прямо, профессионально. Не до командного турнира, не во время его. После - и сразу. Объект выбрали наиболее уязвимый. Не какой-нибудь взрослый спортсмен, а девушка, даже девчушка, в допинг-тесте которой, сданном 25 аж декабря прошло года, нашли нечто похожее на запрещенное вещество. Я не верю в случайные утечки. Из сейфов и тайных подвалов утекает лишь то, что по чьей-то воле и должно утечь. Информация мгновенно попала в СМИ и пошла гулять. Некоторые американские полуофициальные лица дошли до того, что заявили еще до слушания дела в CAS: Валиеву можно привлечь к суду по "закону Родченкова". То есть потребовать экстрадиции на территорию США, где безбедно обитает беглец-химик или алхимик Родченков. По его же признанию кормивший и поивший годы назад отравленными "коктейлями" десятки "допингистов". Чушь несусветная. Но если бы Олимпиада проходила не в Пекине, а в каком-нибудь недружелюбном Ванкувере, грозившая обернуться адской реальностью.

А привлекут за это, за утечку, которую не имели права допускать по отношению к несовершеннолетней девочке, понесут ли наказание те, кто выдал? Об этом в решении Спортивного арбитражного суда ни слова, хотя Камила по всем правилам того же МОК является "защищенной (в силу молодости. - Прим. авт.) персоной. Ничего себе защитили.

Фото: Getty Images
Камила Валиева получила стартовый номер в короткой программе

Камила боролась не против каких-то безымянных обвинителей. С ней схватились, пригнули ко льду и чуть с него не выбросили три влиятельнейшие спортивные организации мира. Это МОК, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и, что вызывает негодование, родная обитель всех фигуристов - Международный союз конькобежцев (ИСУ). Уж кому, как не ИСУ, казалось, бороться за своих звезд с полным моральным правом и мешком очевидных доказательств невиновности. Не присоединяться, не отстаивать обвинения, явно в час кем-то назначенный на весь мир вброшенные и бурным потоком утекшие. Но нет...

Редко бывает, чтобы выступлениям выдающихся спортсменов аплодировали стоя не только зрители, но и сами атлеты. Камила свои овации заслужила

Обвинители потерпели поражение, но некоторые из своих мерзких задач выполнили. Вновь посеяли недоверие к России. На ровном месте раздули кампанию травли. Наверняка убили немало нервных клеток юной спортсменки, заставив ее пройти через ад ими же придуманных экзекуций. Ну неужели не осталось у этих людей ни капли стыда? О совести речи не веду, какая тут совесть. И какая же травля. Да олимпийскую чемпионку в команде уже заранее заклеймили виновной.

Если бы не спокойная, четкая, филигранная защита, осуществлявшаяся Минспортом России, национальным олимпийским комитетом, Федерацией фигурного катания на коньках России с помощью привлеченных опытных юристов, все могло бы обернуться гораздо серьезнее.

И как теперь выходить на лед, когда фигуристке приходится защищаться после тренировок от яростных провокационных вопросов американских журналистов и, что поразительно, бесстыжих журналистов?

Остаются вопросы. Пробу, повторюсь, взяли 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России. Отправили в Стокгольм - город по существу соседний. Но как она туда добиралась, если результат был обнародован лишь в конце первой декады февраля. Может, допинг-офицер доставил ее в шведскую столицу, прыгая на одной ножке?

Это предположение звучит не так нелепо по сравнению с объяснениями стокгольмской лаборатории.

- Все в лаборатории болели ковидом. Неужели поголовно все?

- Было много работы. А что, разве ее бывает мало?

- И главный вопрос: зачем тогда нужны такие лаборатории, неспособные справляться с элементарными заданиями?

- Лишат ли шведов права работать в таком вялом темпе? Приостановят ли деятельность оплошавшего "лаборанта"? Некоторые такие же официальные лаборатории лишались лицензии и за гораздо более мелкие прегрешения.

Но и это не все. А что делала РУСАДА? Мне искренне непонятно...

Камила устала, возможно, опустошена. Однако будем верить: только не надломлена. Не будем рассуждать о медали, на которую она претендует. Один выход на лед уже будет геройством.

И еще. Всемирное антидопинговое агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда. Ну как можно разрешить лучшей фигуристке мира Камиле Валиевой выступать на зимних Олимпийских играх. ВАДА резво отчиталось о на ее взгляд проделанной, а на наш взгляд - непроделанной работе. Почему-то (интересно, почему?) чувствовалось, что все должны свалить на нас. И это предчувствие не подвело. То, что результаты теста появились в последний момент, объяснили словно второклашкам: не знали, что должны были сделать это до начала Олимпиады-2022. Проба не была помечена РУСАДА как срочная. Что ж, пусть этому объяснению поверят первоклассники. Второклашек на такой мякине не проведешь. Хотя, кто знает, может, в ВАДА засели такие спецы, что не слышали о январском чемпионате Европы в эстонской столице. Если так, то тут уже ничего не поможет. В эти дни папаша - основатель ВАДА канадец Дик Паунд и сменивший его Крейг Риди огорошили. Порознь, но в один довольно громкий голос заявили, что за поступок Валиевой "Россия должна пропустить несколько Олимпийских игр". Еще не пробил час разбирательства, еще не сказал своего слова Спортивный арбитражный суд, а англосаксы Риди и Паунд уже все решили. К счастью, оба уже ушли в отставку со своих важных постов.

Однако дух русофоба Паунда Всемирного антидопингового агентства так и не покинул.

Заявление Спортивного арбитражного суда (CAS)

Решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире Олимпиады-2022, который стартует сегодня, было принято выездной панелью Спортивного арбитражного суда на основании нескольких исключительных обстоятельств. Документ был опубликован на официальном сайте CAS, а также зачитан генеральным секретарем организации Матье Рибом на специальном брифинге в Пекине.

- Спортсменка не достигла 16-летнего возраста и является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC). В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Издание The Washington Post встало на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой

- Проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением спортсменки о результатах допинг-теста, проведенного в декабре 2021 года, помешали ей провести определенные юридические процедуры, не дав времени на защиту своих интересов. Эта ситуация в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине произошла не по ее вине. Если бы результат теста был обнародован вовремя - за неделю или 10 дней, - мы бы не были здесь и нам не приходилось бы принимать такое решение.

- Панель КАС принимала решение только относительно снятия временного отстранения с фигуристки Валиевой. Арбитры не рассматривали дело по существу и не оценивали правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию, где российская команда выиграла золото. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

Заявление Международного олимпийского комитета (МОК)

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов в Пекине-2022, по результатам которого сборная России выиграла золото, опередив США и Японию. Церемония награждения в женском одиночном катании также может быть перенесена. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте МОК.

- Справедливости ради и в интересах всех призеров будет нецелесообразно проводить церемонию во время Олимпиады, учитывая, что в награждении примет участие фигуристка, сдавшая положительную допинг-пробу, пусть ее вина еще не доказана.

- Если Камила Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения. Торжественное вручение наград пройдет по согласованию со спортсменами и НОКами, как только дело Валиевой будет завершено.

Подготовила Анна Козина, Пекин

Между тем

Российские фигуристки провели тренировку накануне старта короткой программы.

Чемпионка Европы Камила Валиева в прогоне исполнила тройной аксель, а также каскады "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп".

Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула двойной аксель, тройной флип и "каскад тройной лутц - тройной тулуп".

Призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова с помаркой на выезде, но исполнила тройной аксель, без ошибок сделала два каскада: "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп".

Валиева, Трусова и Щербакова получили 26-й, 28-й и 29-й стартовые номера. Они выступят в сильной разминке, выход на лед запланирован на 16.38 по московскому времени.

Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады

Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады

Российские спортсмены 14 февраля завоевали одну медаль на проходящих в Китае Олимпийских играх. В соревновании танцевальных дуэтов серебряными призерами Олимпиады стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Эта награда стала 18-й для российских спортсменов на нынешних Играх

ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой

ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой

ОКР прокомментировал решение CAS, который разрешил Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде. ОКР отметил важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации. Комитет продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов

CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады

Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью