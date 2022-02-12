Издание The Washington Post встало на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой

Автор статьи считает, что нынешнее разбирательство - это обвинение не в адрес Валиевой, а в адрес антидопинговой системы. А Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет действуют по принципу "если сомневаешься - наказывай", что несправедливо по отношению к спортсменам.

"История Валиевой лишь показала порочность и токсичность Всемирного антидопингового агентства, его бесконечные юридические проволочки и случайные обвинения. При этом нет доказательств того, что препарат "триметазидин" дал Валиевой хоть какое-то преимущество над соперницами или как-то доказывает умышленное употребление запрещенного вещества", - пишет журналистка Салли Дженкинс.

Автор отмечает, что Валиева - величайшая фигуристка своего времени, которая намного превосходит всех. И нет веществ, которые могли бы улучшить ее артистизм.

В публикации говорится, что наказывать россиянку было бы безрассудным решением, которое лишь указало бы на политизацию системы борьбы с допингом в спорте.