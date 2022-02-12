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12.02.2022 13:09

МОК призвал охладить пыл в отношении Валиевой

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс призвал умерить пыл в отношении 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении допинга.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Во время общения с представителями СМИ Адамс высказался о ситуации с Валиевой.

"Я не буду никого выделять, мы уже обсуждали эту ситуацию, речь идет о 15-летней спортсменке, и вполне понятно, что есть аргументы с обеих сторон. Но ни угрозы, ни насилие неприемлемы, - сказал Адамс. - Большинство сохраняет спокойствие, мы должны с уважением относиться к олимпийским ценностям и друг к другу. Этот конкретный случай не исключение, нужно охладить свой пыл", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне примет решение о том, выступит ли Валиева на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании.

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