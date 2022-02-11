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11.02.2022 12:57

Минспорта окажет всю необходимую поддержку Камиле Валиевой

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

- Министерство спорта Российской Федерации полностью проинформировано о ситуации, связанной с обнаружением запрещенного препарата по результатам анализа допинг-пробы, которую РАА "РУСАДА" взяло в декабре 2021 года у спортсменки сборной команды России по фигурному катанию Камилы Валиевой. Информация о получении положительного результата исследования допинг-пробы поступила 8 февраля, - приводит комментарий Матыцина пресс-служба ведомства. - Важнейшим аспектом нашей антидопинговой политики является защита прав чистых спортсменов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела. Минспорт России находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией нашей страны на Олимпиаде в Пекине. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке и Федерации фигурного катания на коньках России. Просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой

Матыцин подчеркнул, что Россия подтверждает свою приверженность принципам нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил.

- В стране создана эффективная и открытая система антидопингового контроля. Об этом говорит и то, что РАА "РУСАДА" в 2021 году отобрало 10770 допинг-проб, это на четверть больше, чем в 2020 году. В том числе, провело тестирование максимального количества кандидатов в состав сборной ОКР на Игры в Пекине, - говорится в заявлении. - Все допинг-пробы направляются для анализа в независимые зарубежные лаборатории. Наша страна развивает открытое взаимодействие со всеми организациями по вопросам борьбы с допингом.

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