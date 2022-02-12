Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

"Никаких положительных эмоций нет, я расстроился, - сказал Третьяков журналистам. - Столько лет готовился (Третьяков не был допущен до Игр-2018 в Пхенчхане - прим. "РГ"), был в хорошей форме, но не смог взять медаль. Поехал третью и четверную попытки не очень стабильно, допустил небольшие ошибки, и китаец меня обошел. Я подвел себя, семью, друзей, тренерский штаб. Но, конечно, в этом виноват только я сам, и мне еще с этим жить".

Третьяков заявил, что теперь у него есть стимул готовиться еще к одной Олимпиаде.

"Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям, - подчеркнул спортсмен. - Буду связывать перспективы с новым олимпийским циклом. Надеюсь, что вы меня еще увидите на Олимпийских играх".