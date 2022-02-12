Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде
"Никаких положительных эмоций нет, я расстроился, - сказал Третьяков журналистам. - Столько лет готовился (Третьяков не был допущен до Игр-2018 в Пхенчхане - прим. "РГ"), был в хорошей форме, но не смог взять медаль. Поехал третью и четверную попытки не очень стабильно, допустил небольшие ошибки, и китаец меня обошел. Я подвел себя, семью, друзей, тренерский штаб. Но, конечно, в этом виноват только я сам, и мне еще с этим жить".
Третьяков заявил, что теперь у него есть стимул готовиться еще к одной Олимпиаде.
"Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям, - подчеркнул спортсмен. - Буду связывать перспективы с новым олимпийским циклом. Надеюсь, что вы меня еще увидите на Олимпийских играх".
Мужская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
На Олимпийских играх в Пекине будет разыгран комплект наград в мужском биатлонном спринте. На дистанции выступят четыре представителя сборной России - Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки
Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей
Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград