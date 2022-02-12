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12.02.2022 07:38

Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

Текст: Анна Козина (Пекин)
Скелетонист Александр Третьяков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Скелетонист Александр Третьяков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Скелетонист Александр Третьяков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Олимпийски чемпион Сочи-2014, бронзовым призер Ванкувера-2010, скелетонист Александр Третьяков остался четвертым на соревнованиях в Пекине-2022. Этот результат 36-летний спортсмен назвал неутешительным, поэтому он попробует поменять так называемую деревянную медаль на настоящую на следующей Олимпиаде.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Скелетон на Олимпиаде в Пекине

"Никаких положительных эмоций нет, я расстроился, - сказал Третьяков журналистам. - Столько лет готовился (Третьяков не был допущен до Игр-2018 в Пхенчхане - прим. "РГ"), был в хорошей форме, но не смог взять медаль. Поехал третью и четверную попытки не очень стабильно, допустил небольшие ошибки, и китаец меня обошел. Я подвел себя, семью, друзей, тренерский штаб. Но, конечно, в этом виноват только я сам, и мне еще с этим жить".

Третьяков заявил, что теперь у него есть стимул готовиться еще к одной Олимпиаде.

"Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям, - подчеркнул спортсмен. - Буду связывать перспективы с новым олимпийским циклом. Надеюсь, что вы меня еще увидите на Олимпийских играх".

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