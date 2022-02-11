Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:00
Керлинг
Женщины. Россия - Южная Корея. Предварительный этап
4:55
Сноуборд
Сноуборд-кросс. Смешанные команды
7:05
Хоккей
Женщины. Плей-офф. Третий четвертьфинал. Россия - Швейцария
10:25
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4х5 км
11.02.2022 17:55

Александр Третьяков остановился в шаге от медали в скелетоне

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российский скелетонист Александр Третьяков занял четвертое место на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам четырех попыток победу одержал немец Кристофер Гротер (4.01,01), вторым стал его соотечественник Аксель Юнг (4.01,67), третьим - хозяин трассы Янь Вэньган (4.01,76).

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, который после трех заездов шел третьим, в последней попытке уступил сопернику из Китая и остановился в шаге от пьедестала (4.01,99). Чемпион мира среди молодежи Евгений Рукосуев показал шестой результат (4.02,40). Даниил Романов не прошел в финальную попытку, где соревнуется 20 лучших участников.

Александр Третьяков - первый в истории скелетона России олимпийский чемпион. В Ванкувере-2010 он был бронзовым призером. Третьяков также чемпион мира (2013), чемпион Европы (2007) и двукратный победитель Кубка мира в сезонах 2008/09 и 2018/19.

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине. Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом. Первое место занял финн Ийво Нисканен, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов