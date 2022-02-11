Александр Третьяков остановился в шаге от медали в скелетоне

Российский скелетонист Александр Третьяков занял четвертое место на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам четырех попыток победу одержал немец Кристофер Гротер (4.01,01), вторым стал его соотечественник Аксель Юнг (4.01,67), третьим - хозяин трассы Янь Вэньган (4.01,76).

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, который после трех заездов шел третьим, в последней попытке уступил сопернику из Китая и остановился в шаге от пьедестала (4.01,99). Чемпион мира среди молодежи Евгений Рукосуев показал шестой результат (4.02,40). Даниил Романов не прошел в финальную попытку, где соревнуется 20 лучших участников.

Александр Третьяков - первый в истории скелетона России олимпийский чемпион. В Ванкувере-2010 он был бронзовым призером. Третьяков также чемпион мира (2013), чемпион Европы (2007) и двукратный победитель Кубка мира в сезонах 2008/09 и 2018/19.