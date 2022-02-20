Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми
После парада участников и шоу глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры закрытыми, огонь Олимпиады погас.
Игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Всего было разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Победу по общему числу завоеванных наград и по количеству золотых медалей одержала команда Норвегии - 37, из которых 16 золотых.
Сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России, сумела выиграть 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году.
Алексей Жамнов: Нам не хватило злости в атаке
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Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх
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