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20.02.2022 17:00

Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
В воскресенье в Пекине на Национальном стадионе состоялась церемония закрытия зимней Олимпиады. В ней приняли участие и российские спортсмены. Знаменосцем команды был трехкратный чемпион Игр-2022 Александр Большунов.

После парада участников и шоу глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры закрытыми, огонь Олимпиады погас.

Игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Всего было разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Победу по общему числу завоеванных наград и по количеству золотых медалей одержала команда Норвегии - 37, из которых 16 золотых.

Сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России, сумела выиграть 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году.

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