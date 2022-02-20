Поздняков назвал успехом выступление российских спортсменов на Олимпиаде
По общему числу завоеванных наград сборная России стала второй, обновив рекорд по количеству наград на зимних Играх. Завоевано 32 медали, из которых шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.
"Это успешные Игры для наших ребят. Предполагали, что можем побороться за 30 медалей, и прогноз совпал. Единственное - хотелось, чтобы ряд серебряных медалей на следующих Олимпийских играх перешел в разряд золотых, включая и хоккей", - сказал он журналистам.
Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх
Сборная России в Пекине установила новый рекорд по числу завоеванных наград на зимних Олимпийских играх - 32. Последняя медаль была добыта в хоккейном турнире, где команда Алексея Жамнова получила серебро, уступив в решающем матче Финляндии
Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах
В предпоследний день Олимпиады-2022 сборная России завоевала четыре медали - по две в лыжном спорте и фигурном катании. Это позволило установить новый рекорд по количеству наград на зимних играх. На счету России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых