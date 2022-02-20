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20.02.2022 10:18

Поздняков назвал успехом выступление российских спортсменов на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, подводя итоги Олимпиады в Пекине, назвал успехом выступление российских спортсменов.

По общему числу завоеванных наград сборная России стала второй, обновив рекорд по количеству наград на зимних Играх. Завоевано 32 медали, из которых шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.

"Это успешные Игры для наших ребят. Предполагали, что можем побороться за 30 медалей, и прогноз совпал. Единственное - хотелось, чтобы ряд серебряных медалей на следующих Олимпийских играх перешел в разряд золотых, включая и хоккей", - сказал он журналистам.

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