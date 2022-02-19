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19.02.2022 19:09

Российские спортсмены завоевали 4 медали в предпоследний день Олимпиады

В 15-й день Олимпийских игр в Пекине сборная России добавила в свою копилку еще четыре награды.
Текст: Максим Домчев

Всего в предпоследний день были разыграны шесть комплектов наград, и в двух из них российские спортсмены поднялись на пьедестал почета.

В укороченной почти на 20 км марафонской лыжной гонке у мужчин Александр Большунов завоевал свое третье золото в Пекине. Серебро досталось Ивану Якимушкину, для которого эта медаль стала первой на Играх-2022.

Российские болельщики рассчитывали на золото и в парном катании. Два российских дуэта Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов уступили китайскому дуэту, завоевав серебро и бронзу.

Всего в Пекине сборная России завоевала 31 медаль - это новый рекорд для зимних Олимпиад. Завоевано шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. По числу медалей россияне сохранили вторую строчку, вслед за командой Норвегии - 35.

Норвежцы также лидируют и по числу золотых медалей - 15.

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