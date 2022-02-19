Большунов будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады
Трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"После консультаций со всеми тренерами и спортсменами хочу объявить, что Александр Большунов - наш знаменосец на закрытии Игр", - сказал Поздняков.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится в воскресенье, 20 февраля. На открытии знаменосцами были конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.
На Играх-2022 Большунов завоевал пять медалей, три из которых - золотые. 25-летний спортсмен выиграл масс-старт и скиатлон, победил в эстафете в составе команды, а также завоевал серебро в гонке классическим стилем и бронзу в командном спринте.
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