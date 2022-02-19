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19.02.2022 15:28

Большунов будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"После консультаций со всеми тренерами и спортсменами хочу объявить, что Александр Большунов - наш знаменосец на закрытии Игр", - сказал Поздняков.

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится в воскресенье, 20 февраля. На открытии знаменосцами были конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

На Играх-2022 Большунов завоевал пять медалей, три из которых - золотые. 25-летний спортсмен выиграл масс-старт и скиатлон, победил в эстафете в составе команды, а также завоевал серебро в гонке классическим стилем и бронзу в командном спринте.

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