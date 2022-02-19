Вяльбе исполнила зажигательный танец после победы Большунова в масс-старте

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после победы Александра Большунова в заключительной мужской гонке Олимпиады в Пекине исполнила зажигательный танец.

На финише гонки Вяльбе радовалась победе Александра Большунова и серебру Ивана Якимушкина в укороченном марафоне. А после этого разместила в Instagram видео своего победного танца.

"Настроение!" - подписала этот ролик Вяльбе.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники и лыжницы завоевали 11 наград - четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.