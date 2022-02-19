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Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
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Керлинг
Женщины. Плей-офф. Матч за третье место. Швеция - Швейцария
19.02.2022 11:20

Фигурное катание: Спортивные пары, произвольная программа. Онлайн

Фото: AFP
Фото: AFP Фото: AFP

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине будет разыгран последний комплект наград в фигурном катании. Произвольную программу представят спортивные пары.

Фото: AFP
Пара Тарасова - Морозов занимает второе место после короткой программы на ОИ

Все три российских дуэта претендуют на медали. По итогам короткой программы, которая состоялась накануне, Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми - сразу за китайской парой Суй Вэньцзин - Хань Цун. Отрыв между дуэтами минимален, а значит, нас ждет интересная борьба. Как заявил после проката Владимир Морозов, фигуристы довольны тем, как выступили - они справились со всеми элементами и получили лучший результат сезона. Пара намерена показать в произвольной все, на что способна.

На третьем месте расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а на четвертой строчке - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Как и в короткой программе, в произвольной наши пары и сильнейший китайский дуэт будут кататься в последней разминке. Бойкова-Козловский выйдут на лед в 16.21 по московскому времени, Мишина-Галлямов в 16.29, а Тарасова-Морозов - в 16.37. Вэньцзин Суй и Хань Цун будут завершать выступления спортивных пар - сразу после наших ребят.

Текстовая онлайн-трансляция произвольной программы спортивных пар начнется в 14.40 по московскому времени.

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