Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников

Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей среди лыжников на одной Олимпиаде.

Россиянин завоевал в Пекине пять наград: три золотые (в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем), а также по одной серебряной (в классической разделке) с бронзовой (с Александром Терентьевым в командном спринте).

Отметим, что в истории лыжных гонок есть пять женщин, которым удавалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде. Это Лариса Лазутина, Любовь Егорова, Елена Вяльбе (все - Россия/СССР), итальянка Мануэла ди Чента и представительница Норвегии Марит Бьорген.