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19.02.2022 12:23

Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей среди лыжников на одной Олимпиаде.

Россиянин завоевал в Пекине пять наград: три золотые (в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем), а также по одной серебряной (в классической разделке) с бронзовой (с Александром Терентьевым в командном спринте).

Отметим, что в истории лыжных гонок есть пять женщин, которым удавалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде. Это Лариса Лазутина, Любовь Егорова, Елена Вяльбе (все - Россия/СССР), итальянка Мануэла ди Чента и представительница Норвегии Марит Бьорген.

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