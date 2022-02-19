Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников
Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей среди лыжников на одной Олимпиаде.
Россиянин завоевал в Пекине пять наград: три золотые (в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем), а также по одной серебряной (в классической разделке) с бронзовой (с Александром Терентьевым в командном спринте).
Отметим, что в истории лыжных гонок есть пять женщин, которым удавалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде. Это Лариса Лазутина, Любовь Егорова, Елена Вяльбе (все - Россия/СССР), итальянка Мануэла ди Чента и представительница Норвегии Марит Бьорген.
Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить
Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после третьей победы на Олимпиаде в Пекине. "Чувства грандиозные. Можете называть меня как хотите, но я себя великим не считаю. Хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она меня так приняла", - сказал он
Финляндия - Россия: Путь к олимпийскому финалу, история встреч, где смотреть
В воскресенье, 20 февраля, сборная России сыграет с Финляндией в финале олимпийского хоккейного турнира. "РГ" подробно рассказывает о предыстории этого противостояния, о том, какой путь прошли команды к этому матчу, и где его можно посмотреть