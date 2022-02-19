Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
15:00
Керлинг
Женщины. Плей-офф. Матч за третье место. Швеция - Швейцария
16:10
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Швеция - Словакия
16:25
Бобслей
Женщины. Экипажи-двойки. Четвертый, финальный заезд
19.02.2022 13:55

Иван Якимушкин: Рад, что с первой своей Олимпиады уезжаю с медалью

Текст: Илья Соболев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал о перипетиях гонки на 30 км, по итогам которой он завоевал серебряную медаль.

После "разделки" на 15 км, вы говорили, что "умерли", что вам не хватило времени на подготовку. Сейчас времени хватило?

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить

Иван Якимушкин: Не знаю, наверное, больше нужно разговаривать об этом с тренером. А то, что я не сумел подойти к "пятнашке", видимо, высота внесла свои критерии. Я рад, что мне дали шанс пробежать "тридцатку", и со своей первой Олимпиады я уеду с медалью.

Была уверенность, что побежишь эту гонку?

Иван Якимушкин: Да, разговор состоялся после "пятнашки". И состав был определен.

Изначально вы должны были бежать 50 км. Потом была неопределенность, побежите, не побежите, 50 км, 30 км... Как вы это пережили в команде?

Иван Якимушкин: Никто нам не говорил об отмене. Говорили, что могут поменяться критерии дистанции. Мы приехали и сидели спокойно у себя на лавочке, готовились к гонке. В любом случае и 30 км, и 50 км - это очень длинная гонка, критично ничего не меняется.

Погода утром не шокировала?

Иван Якимушкин: Мне кажется, она тут уже никого не шокирует. То солнышко, то ветер, то мороз. С одной стороны, мы уже привыкли. С другой, мы бегали в России, в морозы.

Шли разговоры, что дистанцию специально сократили, чтобы Клебо было проще бежать…

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Глава ОКР Поздняков назвал Большунова королем лыж

Иван Якимушкин: Идите и спросите, проще ли ему было. Я его видел, ему не особо просто было бежать.

Была командная тактика? Ведь все наши держались в лидирующей группе с самого начала.

Иван Якимушкин: Да, все понимали, что и спереди тяжело идти против ветра. В то же время я один раз решил "провалиться", думал, что там легче, но там такое "рубилово" за места шло, что я больше вниз уходить не хотел. Там люди вообще не жалуют друг друга, стучат друг другу по лыжам, идут в четыре ряда. И никто там никого не пропускает. Все пытаются выйти чуть ближе к лидерам. Мне не понравилось, и я вернулся в первую пятерку и старался сохранять позицию.

Был какой-то особенно тяжелый момент?

Иван Якимушкин: Да, четвертый круг, вот этот лестничный подъем. Там добавили темп, и тот момент был критичным для меня, когда мозг начинал уже медленно и уверенно говорить: "Остановись, пойдем, там сзади ребята есть. Отдохнешь". Но я рад, что все получилось, что додержался. Готовился на финише к худшему. Что Крюгер добавит очень сильно, но…

Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить

Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после третьей победы на Олимпиаде в Пекине. "Чувства грандиозные. Можете называть меня как хотите, но я себя великим не считаю. Хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она меня так приняла", - сказал он

Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников

Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников

Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин. Россиянин завоевал в Пекине пять наград: три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой

Большунов выиграл третье золото Олимпиады в Пекине

Большунов выиграл третье золото Олимпиады в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Иван Якимушкин стал обладателем серебряной медали. Тройку призеров замкнул норвежец Симен Крюгер

Финляндия - Россия: Путь к олимпийскому финалу, история встреч, где смотреть

Финляндия - Россия: Путь к олимпийскому финалу, история встреч, где смотреть

В воскресенье, 20 февраля, сборная России сыграет с Финляндией в финале олимпийского хоккейного турнира. "РГ" подробно рассказывает о предыстории этого противостояния, о том, какой путь прошли команды к этому матчу, и где его можно посмотреть