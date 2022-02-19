Иван Якимушкин: Рад, что с первой своей Олимпиады уезжаю с медалью

После "разделки" на 15 км, вы говорили, что "умерли", что вам не хватило времени на подготовку. Сейчас времени хватило?

Иван Якимушкин: Не знаю, наверное, больше нужно разговаривать об этом с тренером. А то, что я не сумел подойти к "пятнашке", видимо, высота внесла свои критерии. Я рад, что мне дали шанс пробежать "тридцатку", и со своей первой Олимпиады я уеду с медалью.

Была уверенность, что побежишь эту гонку?

Иван Якимушкин: Да, разговор состоялся после "пятнашки". И состав был определен.

Изначально вы должны были бежать 50 км. Потом была неопределенность, побежите, не побежите, 50 км, 30 км... Как вы это пережили в команде?

Иван Якимушкин: Никто нам не говорил об отмене. Говорили, что могут поменяться критерии дистанции. Мы приехали и сидели спокойно у себя на лавочке, готовились к гонке. В любом случае и 30 км, и 50 км - это очень длинная гонка, критично ничего не меняется.

Погода утром не шокировала?

Иван Якимушкин: Мне кажется, она тут уже никого не шокирует. То солнышко, то ветер, то мороз. С одной стороны, мы уже привыкли. С другой, мы бегали в России, в морозы.

Шли разговоры, что дистанцию специально сократили, чтобы Клебо было проще бежать…

Иван Якимушкин: Идите и спросите, проще ли ему было. Я его видел, ему не особо просто было бежать.

Была командная тактика? Ведь все наши держались в лидирующей группе с самого начала.

Иван Якимушкин: Да, все понимали, что и спереди тяжело идти против ветра. В то же время я один раз решил "провалиться", думал, что там легче, но там такое "рубилово" за места шло, что я больше вниз уходить не хотел. Там люди вообще не жалуют друг друга, стучат друг другу по лыжам, идут в четыре ряда. И никто там никого не пропускает. Все пытаются выйти чуть ближе к лидерам. Мне не понравилось, и я вернулся в первую пятерку и старался сохранять позицию.

Был какой-то особенно тяжелый момент?

Иван Якимушкин: Да, четвертый круг, вот этот лестничный подъем. Там добавили темп, и тот момент был критичным для меня, когда мозг начинал уже медленно и уверенно говорить: "Остановись, пойдем, там сзади ребята есть. Отдохнешь". Но я рад, что все получилось, что додержался. Готовился на финише к худшему. Что Крюгер добавит очень сильно, но…