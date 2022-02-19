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19.02.2022 13:00

Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в гонке на 30 км свободным стилем, после которой он стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Как отреагировали на новость, что вместо 50 километров марафона будет только 30?

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Александр Большунов: Немного расстроился. Даже в таких условиях можно было бежать 50 км. Когда побежали, погода более-менее успокоилась, не такой сильный ветер, не так холодно, но, в принципе, с таким ветром эту 30-ку можно сравнить и с полтинником, потому что здесь и высота, и сложные условия.

Какими словами опишете то, что у вас сейчас на душе?

Александр Большунов: Сказал бы я - какими, но вам говорить их нельзя. А то сейчас опять начнете давать новости. А чувства грандиозные.

Где взял ботинки такие модные?

Александр Большунов: Золотые. После скиатлона, в котором я выиграл золото, я их увидел и подумал: неплохо, если бы у меня такие тоже были. Тем более, у меня золотая медаль. И вот, когда третью заработал, мне принесли ботинки. В принципе, они подходят мне.

У вас три золота на этой Олимпиаде, у Клебо - два. Для вас это принципиальный момент?

Александр Большунов: Было бы неплохо, если бы было четыре. Но три… Я реально благодарен судьбе, что смог здесь завоевать три золота плюс еще две медали. Это что-то невероятное.

После первого золота мы спрашивали у тебя - можно уже называть тебя великим гонщиком? Ты говорил, что маловато золотых медалей. Что думаешь теперь? Можно вас называть великим?

Александр Большунов: Вы можете называть меня как хотите, но я себя великим не считаю. Потому что все-таки есть много спортсменов, у которых намного больше медалей.

Королем лыж себя считаете?

Александр Большунов: Это надо у вас спросить.

Все-таки королем лыж называют победителя 50-километрового марафона. А тут было только 30…

Александр Большунов: Видимо, специально дистанцию вот так сократили.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Вы упали после финиша. Не оставалось сил?

Александр Большунов: Упал, потому что хотел поцеловать китайский снег. Потому что я хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она меня так приняла, и я смог здесь стать трехкратным олимпийским чемпионом.

Теперь вам и знамя на церемонии закрытия?

Александр Большунов: Не знаю, посмотрим. Ждать осталось недолго.

Желание есть?

Александр Большунов: Как скажут. Скажут - понесу. Я - "за".

Отдых долгим будет?

Александр Большунов: Как минимум месяц. Все, Олимпийские игры прошли, можно завязывать (смеется).

После финиша вы подошли к бразильцу, греку и хорвату, которые финишировали последними. Что им сказали?

Александр Большунов: Поздравил ребят, что они финишировали. Они поздравили меня.

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