Алексей Жамнов: Быть в финале две Олимпиады подряд - дорогого стоит

Алексей Жамнов: Все нервы оставили. Это большая победа. Быть в финале две Олимпиады подряд, наверное, это дорогого стоит. Сейчас эмоции ушли, появилась усталость. Теперь задача подготовиться к Финляндии. Завтра восстановиться, провести тренировку. Быть готовыми.

Чьим решением было выпустить Грицюка?

Алексей Жамнов: Это было наше тренерское решение. Тренерского штаба.

Понимали, что рискуете, выпуская 20-летнего парня в такой момент?

Алексей Жамнов: Понимаю. Но я же взял на себя такую ответственность как главный тренер.

А чем руководствовались.

Алексей Жамнов: На тренировках мы смотрим, моделируем буллиты. Смотрим, кто может забить, кто не может. Как игроки используют свою технику, как стараются забить. Конкретно против этого вратаря подумали, что может сработать [выход Грицюка]. Сработало.

Гусева поставили на три буллита подряд…

Алексей Жамнов: Просто он хороший исполнитель буллитов. Где-то сработало, где-то нет. Главное, что мы в финале.

Отправили его пробивать третий раз, хотя второй буллит он не забил.

Алексей Жамнов: Зато первый забил. Буллиты - это лотерея. Тут нужно поймать момент, кого выпустить. Грицюк молодец, справился.

Как определялась очередность буллитной пятерки?

Алексей Жамнов: Решили всем тренерским штабом.

Почему в овертайме ни разу не вышел Гусев.

Алексей Жамнов: Это тренерское решение.

Главное было, не пропустить?

Алексей Жамнов: Почему? Главное было контролировать шайбу, создавать моменты. Там нужно было катание, движение. Шведы мобильно катались, и нам нужны были игроки, у которых тоже есть мобильное катание. Вот и все.

Считаете, что вам сопутствует удача?

Алексей Жамнов: Ну да, да, нам везет. Вы это хотели сказать?

Еще такой вопрос. По удалению Ткачева. Могли за удар между ног дать штраф 5+20. Простили?

Алексей Жамнов: Спросите судей.

Насколько помогло, что и Федоров, и тренер вратарей Наумов прекрасно знают вратаря шведов Юханссона?

Алексей Жамнов: В принципе, они говорили ребятам перед игрой, как этот вратарь в КХЛ играет. Но это не для кого и не секрет. Просили, чтобы ребята использовали еще один маленький пас при атаках на ворота. Чтобы верхом бросали.

План на игру сегодня выполнили?

Алексей Жамнов: Сегодня была команда, которая старалась играть все 60 минут. [По выполнению задания] были провалы, без этого не бывает. Были и у шведов. Но конечный результат достигнут, мы в финале.