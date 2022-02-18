Арсений Грицюк: Я виноват в первом пропущенном голе, очень хотел это исправить

Арсений Грицюк: Сейчас нет осознания, что происходит. Пока не пришло.

Расскажи про свой буллит.

Арсений Грицюк: Я виноват в первом голе, потерял шайбу в чужой зоне. В итоге вернулся, потерял игрока. И у меня прямо сидело в душе, что моя ошибка может навредить всей команде. Очень хотел выйти и исправить это. Очень рад, что Ваня Федотов дал шанс нескольким ребятам пробить буллиты. Когда очередь дошла до меня, я сразу знал, что буду делать. Когда ты начинаешь перебирать варианты в голове, у тебя может потеряться мысль. Я сразу знал, что буду делать.

Как руки не задрожали?

Арсений Грицюк: У многих ребят был шанс. Егор Яковлев нас вытащил. Надо подходить к этому более спокойно. Если ты умеешь бить, почему бы и не попробовать.

После такого матча будешь спать?

Арсений Грицюк: Не знаю.

Сам вызвался бить?

Арсений Грицюк: Нет, тренера назначили.

Как часто бьешь в клубе?

Арсений Грицюк: Постоянно. Мне это нравится. Я люблю буллиты. Тут только ты и вратарь. Кто кого переиграет.

Согласен, с тем, что говорят: буллиты - это лотерея?

Арсений Грицюк: Сто процентов. Какое бы тебя мастерство не было, ты можешь 500 раз забить, выйти на финал и у тебя не получится. Потому что вратарь тоже не просто так там стоит.

Ты знал особенности вратаря?

Арсений Грицюк: Смотрел, как бьют ребята. Смотрел, что делает Юханссон.