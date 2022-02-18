Россия - Швеция. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

В четвертьфинале российские хоккеисты вторично победили датчан (3:1), а шведы справились с соперником посерьёзнее - канадцами (2:0). Впрочем, все любители хоккея прекрасно знают, что на таком уровне слабых соперников не бывает.

Оба нынешних соперника проиграли свои последние игры в квалификации - и оба в овертаймах. Россияне в богатом на забитые шайбы матче уступили чехам, а шведские игроки - финнам, причём поначалу ведя в счёте 3:0. Последние станут соперниками победителя нашей пары, если переиграют во втором полуфинале словаков.

Начало игры - в 16:10 мск, болеем за российскую сборную.