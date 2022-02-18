Сергей Ридзик завоевал бронзу в соревнованиях по ски-кроссу

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.

В решающем заезде Риздик смог включиться в борьбу за медали и финишировал третьим. На финише он пропустил вперед спортсменов из Швейцарии Райана Режеса и Алекса Фиву. В споре за бронзу россиянин опередил шведа Эрика Моберга.

В этом виде программы принимали участие еще два спортсмена из России. Игорь Омелин выбыл в четвертьфинале, а Кирилл Сысоев - в 1/8 финала.

Ридзик на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в этом виде программы также завоевал бронзовую медаль.