В матчах России и Швеции на Олимпиадах всегда определялся чемпион

Турнирные пути сборных России и Швеции по хоккею на Олимпиадах пересекались дважды. И в обоих случаях победители этих матчей в итоге завоевывали золото.

Первая встреча произошла в 1994 году на Играх в норвежском Лиллехаммере. На стадии полуфинала шведской команде противостояла сборная России под руководством легендарного Виктора Тихонова, которому на том турнире помогал Игорь Дмитриев.

Мало кто помнит, но тогда руководство ФХР приняло решение создать две сборные - национальную, которую возглавлял Борис Михайлов, и олимпийскую. После победы на Играх-1992 года большая группа лидеров той команды отправилась за океан. Не смогли помочь выступавшие в Швейцарии Вячеслав Быков и Андрей Хомутов. В итоге в группе А россияне заняли четвертое место и в четвертьфинале в овертайме выбили Словакию, ставшую первой в группе В.

А в полуфинале российским игрокам противостояла Швеция. Уже в дебюте команда Тихонова пропустила две шайбы, к 45-й минуте счет был 1:4. В самом конце встречи сборная России в течение 10 секунд сумела отыграть две шайбы, но за оставшиеся 62 секунды матч спасти не удалось. Из того состава в нынешний тренерский штаб российской сборной входит Алексей Кудашов.

Шведы же в финале обыграли Канаду и завоевали золото Игр.

Вторая встреча этих команд была уже в Турине, где в составах обеих команд играли хоккеисты из НХЛ. Тогда команда, которой руководил Владимир Крикунов, на групповом этапе забросила в ворота "Тре Крунур" пять безответных шайб. В том матче дебютировал за сборную России вратарь Евгений Набоков, а авторами шайб стали Алексей Ковалев, Александр Овечкин, Максим Сушинский, Виктор Козлов и Максим Афиногенов.

Из того состава в нынешней сборной работают тренер Сергей Гончар и генеральный менеджер Илья Ковальчук.

Сборная России на Играх-2006 оступилась в полуфинале, а затем проиграла в матче за бронзу. А шведы снова стали олимпийскими чемпионами.

В Пекине-2022 сборная России постарается победить шведов, чтобы затем, согласно традиции, взять золото Олимпиады.