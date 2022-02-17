Каковы шансы россиян на успех в матче за выход в финал олимпийского турнира

В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира наша команда обыграла датчан - 3:1. Фото: Gettyimages

Шведы - лишь второй соперник топ-уровня, с которым нам предстоит сыграть в Пекине. Первым еще на групповом этапе была Чехия. Интересно, что, несмотря на статус и громкое имя, "Тре крунур" не особо котировались на олимпийском турнире. Если посмотреть состав шведов, о звездах или супербомбардирах там речи не идет. Из топ-20 чемпионата Швеции в сборной только два человека, из десятки самых результативных шведов в Континентальной хоккейной лиги - лишь трое, и то все защитники.

Тем не менее шведы уже превзошли результат прошлой Олимпиады, где они оказались за бортом полуфинала. Причем сейчас на пути в четверку сильнейших скандинавы выбили Канаду, что уже само по себе событие. В предыдущий раз "кленовые листья" не сумели пробиться в полуфинал олимпийского турнира в 2006 году в Турине. В четвертьфинале североамериканцев тогда выбила сборная России, а "золото" досталось как раз шведам. В нынешней сборной у шведов солирует Лукас Валльмарк, выступающий за московский ЦСКА. Он забил во всех четырех матчах олимпийского турнира. В нашей команде, к слову, столичные армейцы имеют самое большое представительство, включая голкипера Ивана Федотова.

- У русских хорошая, квалифицированная команда, - отозвался о сегодняшнем сопернике Валльмарк. - С некоторыми я иногда переписываюсь, так, перекидываемся парой фраз. Но встреча в полуфинале - это совсем другая история. Думаю, игра будет веселой. Посмотрим, получится ли у меня забить Федотову. Я на это надеюсь.

Кстати, по словам Михаила Григоренко, тоже форварда ЦСКА, одноклубники из сборной России уже провели "воспитательную" беседу со шведом. "Сказали Валльмарку: хватит уже забивать, достаточно". А если серьезно, россияне готовятся к тяжелейшему матчу.

К слову, Валльмарк - не единственный персонаж из шведской команды, который хорошо знаком Федорову, его коллегам по тренерскому штабу и хоккеистам нашей команды.

Шведов не считали явными фаворитами турнира, но они уже превзошли результат четырехлетней давности, пробившись в полуфинал Олимпиады

Не так давно за ЦСКА играл основной голкипер шведов Ларс Юханссон. Сейчас он защищает ворота питерского СКА. Помогут ли эти знания нашим парням, увидим сегодня.

Из первых уст

Накануне президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф дал пресс-конференцию в Пекине. Приводим его самые интересные высказывания.

Об отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги в Пекине и их возможном приезде на Игры-2026

Предвидеть будущее мы не можем, но наша задача - обеспечить турнир с участием лучших из лучших. У нас была договоренность, что НХЛ приедет в Пекин. Увы, ковид решил по-другому. Что важно, и это для нас было главным вызовом: организовать турнир после отказа энхаэловцев. И тут я хочу поблагодарить европейские лиги, Континентальную хоккейную лигу.

Они сделали возможным проведение олимпийского хоккейного турнира. У нас был всего месяц. Многие лиги остановили свои чемпионаты, чтобы их сборные смогли приехать в Пекин. Это было непросто. Что я хочу сказать. Мы не хотим оказаться в похожей ситуации через четыре года. Не хочу устанавливать какие-то дедлайны, но мы должны обо всем договориться с НХЛ заблаговременно. Когда мы впервые встретились с комиссионером Гэри Бэттменом и Бобом Дэйли, я сразу сказал: давайте поговорим о чем угодно, только не об Олимпийских играх. Вы всегда говорите, что приедете, а потом не приезжаете. Ждать до последнего момента решения НХЛ, как было в этот раз, для нас не вариант. С другой стороны, у нас было соглашение с НХЛ. И это позитивная основа для того, чтобы с оптимизмом ждать Олимпиады-2026.

О сроках проведения молодежного чемпионата мира, который был прерван в январе

Молодежный чемпионат мира пройдет в середине августа в западной части Канады Алберте. Это будет совершенно новый турнир. То есть результаты турнира, отмененного в декабре, будут аннулированы. Но в соревновании смогут принять участие хоккеисты, которые проходили по возрастному цензу зимой.

О том, в чем НХЛ нужно брать пример с КХЛ

Проведение Олимпийских игр - только первый шаг на пути популяризации хоккея в Китае. Россия в этом плане показала большую вовлеченность, нежели НХЛ. Женская хоккейная лига подготовила для Игр-2022 две команды, КХЛ помогла в подготовке сборной Китая.

О включении хоккея в формате три на три в олимпийскую программу

Во многих видах спорта ищут новые форматы. В регби появилось регби-7, в волейболе - пляжный волейбол, в баскетболе - баскетбол 3х3. И все эти дисциплины уже в олимпийской программе. Для хоккея важно развиваться в этом направлении. Для многих стран проще набрать команду, когда речь идет о формате 3х3.