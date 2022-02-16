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16.02.2022 10:01

Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Antonin THUILLIER / AFP
Фото: Antonin THUILLIER / AFP Фото: Antonin THUILLIER / AFP
Сборная Словакии стала первым полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира. Они в 1/4 финала в серии буллитов переиграли лучшую команду группового раунда - США (3:2).

С учетом сложносочиненной системы проведения олимпийского хоккейного турнира сетка следующего раунда плей-офф формируется лишь по итогам всех сыгранных встреч предыдущего. Поэтому от того, кто победил бы в матче между США и Словакией, зависело, кто станет соперником сборной России в полуфинале в случае победы над Данией.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады

США на первом этапе стали сильнейшей командой и получили первый номер посева. И в матче против словаков, которые давно не добивались ощутимых успехов, считались явным фаворитом.

Но первыми отличились хоккеисты сборной Словакии. 17-летний Юрай Слафковски в очередной раз забил на олимпийском турнире, заметно повысив свои шансы получить более высокий номер на драфте НХЛ.

В конце первого периода Ниу Абруццезе счет сравнял, а во второй 20-минутке Сэм Хентджес вывел американцев вперед.

Словаки сумели отыграться в самом конце встречи, переведя игру в овертайм, который также не выявил победителя. А в серии буллитов успешная попытка Петера Цегларика вывела Словакию в полуфинал.