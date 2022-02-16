Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады

Самое интересное начинается в хоккейном турнире Олимпийских игр. Сегодня стартует четвертьфинальная стадия - примерно к полуночи мы узнаем сборные, которым предстоит разыгрывать между собой медали.

Россиян ожидает вторая встреча с датчанами. Первая, как и весь группой этап, вышла тяжелой. До последних секунд наши вели с минимальным счетом, потом датчане сняли вратаря и пропустили вторую шайбу. В принципе, групповая стадия не дала четкого ответа на то, кого можно считать явным фаворитом. Возможно, чуть лучше остальных выглядят традиционно сыгранные, дисциплинированные и злющие финны. Но и им предстоит попотеть против Швейцарии, которая за попадание в 1/4 финала выставила Чехию. А мы чуть ранее задорно проиграли чехам. А еще чуть ранее натужно выиграли у Швейцарии. Без игроков из НХЛ все сборные примерно на одном уровне.

Настрой у россиян боевой, расслабленности не ощущается. Капитан сборной Вадим Шипачев даже покритиковал себя. "Пока я играю плохо, надо добавлять. Пока не идут голы - значит, буду в обороне работать побольше. Надеюсь, что в следующих играх будет лучше", - заявил в беседе со СМИ игрок московского "Динамо". Ну и славно. Важно собраться и не играть спустя рукава ближайшие три матча.

На Олимпиаде, как и на последних чемпионатах мира, нет четкой турнирной сетки. Заранее нельзя сказать, кто встретится между собой в полуфинале. Пары определятся по итогам рейтинга группового турнира. Он выглядит следующим образом: США, Финляндия, Россия, Швеция, Канада, Дания, Словакия, Швейцария. На фоне остальных выделяется вывеска матча Канада - Швеция - вот уж где по именам действительно равные и серьезные соперники. Полной противоположностью является игра между американцами и словаками. Молодежке из США не было равных в группе, поэтому на бумаге они выглядят гораздо предпочтительнее. Но на то она и Олимпиада, чтобы не было ни дня без драм или сюрпризов.

Россия начнет играть с Данией в 9 утра по Москве. Следите за игрой вместе с нашей онлайн-трансляцией!