Расписание Олимпийских Игр в Пекине

15:05 - Керлинг - Швеция - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)
15:05 - Керлинг - Австралия - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)
15:05 - Керлинг - Норвегия - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)
15:05 - Керлинг - Китай - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)
4:05 - Керлинг - Австралия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)
4:05 - Керлинг - Швеция - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)
4:05 - Керлинг - США - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)
4:05 - Керлинг - Великобритания - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)
7:10 - Хоккей - Швейцария - Канада (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
7:10 - Хоккей - Китай - Чехия (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
9:05 - Керлинг - Италия - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 3)
9:05 - Керлинг - США - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 3)
11:40 - Хоккей - Япония - Швеция (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
13:00 - Фристайл - Женщины. Могул. Квалификация 1
14:45 - Фристайл - Мужчины. Могул. Квалификация 1
15:05 - Керлинг - Норвегия - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)
15:05 - Керлинг - Швейцария - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)
15:05 - Керлинг - Китай - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)
15:05 - Керлинг - Чехия - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)
16:10 - Хоккей - Финляндия - США (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
3:35 - Керлинг - Швеция - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5)
3:35 - Керлинг - Канада - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5)
3:35 - Керлинг - Италия - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5)
4:55 - Фигурное катание - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Короткая программа
7:10 - Хоккей - Россия - Швейцария (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
7:10 - Хоккей - Дания - Китай (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
6:35 - Фигурное катание - Командный турнир - Танцы на льду - Ритм-танец
8:15 - Фигурное катание - Командный турнир - Спортивные пары - Короткая программа
8:35 - Керлинг - Чехия - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)
8:35 - Керлинг - Китай - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)
8:35 - Керлинг - Великобритания - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)
8:35 - Керлинг - Швеция - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)
15:00 - Церемония открытия
4:05 - Керлинг - Австралия - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 7)
4:05 - Керлинг - Швейцария - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 7)
5:45 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1
6:47 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2
7:10 - Хоккей - Канада - Финляндия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
8:15 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для квалификации
9:05 - Керлинг - Китай - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)
9:05 - Керлинг - Чехия - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)
9:05 - Керлинг - Швеция - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)
9:05 - Керлинг - Австралия - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)
9:20 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Квалификация
10:45 - Лыжные гонки - Женщины, 7,5 км + 7,5 км, скиатлон
11:30 - Конькобежный спорт - Женщины 3000 м
11:40 - Хоккей - Чехия - Швеция (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
11:40 - Хоккей - Дания - Япония (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
12:00 - Биатлон - Смешанная эстафета 4х6 км (Ж+М)
12:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Женщины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований
13:00 - Фристайл - Мужчины. Могул. Квалификация 2
13:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд
14:00 - Шорт-трек - Женщины, 500 м, предварительные забеги
14:10 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 1
14:30 - Фристайл - Мужчины. Могул. Финал 1
14:35 - Прыжки на лыжах с трамплина - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, финал
14:38 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м, предварительные забеги
15:05 - Фристайл - Мужчины. Могул. Финал 2
15:05 - Керлинг - Великобритания - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)
15:05 - Керлинг - Норвегия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)
15:05 - Керлинг - Чехия - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)
15:05 - Керлинг - США - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)
15:23 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - 1/4 финала
15:40 - Фристайл - Мужчины. Могул. Финал 3
15:50 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 2
15:53 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - полуфиналы
16:10 - Хоккей - США - Россия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
16:18 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - Финал B
16:26 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - Финал А
4:05 - Керлинг - США - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 10)
4:05 - Керлинг - Великобритания - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 10)
4:30 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Финал 1
4:30 - Фигурное катание - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Короткая программа
4:57 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Финал 2
5:24 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Финал 3
6:00 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Скоростной спуск
6:50 - Фигурное катание - Командный турнир - Спортивные пары - Произвольная программа
7:30 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1
8:32 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2
9:05 - Керлинг - Норвегия - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)
9:05 - Керлинг - Австралия - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)
9:05 - Керлинг - Италия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)
9:05 - Керлинг - Канада - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)
10:00 - Лыжные гонки - Мужчины, 15 км + 15 км, скиатлон
11:30 - Конькобежный спорт - Мужчины 5000 м
11:40 - Хоккей - Китай - Япония (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
11:40 - Хоккей - Швейцария - США (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
13:00 - Фристайл - Женщины. Могул. Квалификация 2
13:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований
14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд
14:30 - Фристайл - Женщины. Могул. Финал 1
14:30 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 3
15:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, финал
15:05 - Керлинг - Канада - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)
15:05 - Керлинг - Италия - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)
15:05 - Керлинг - Швейцария - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)
15:05 - Керлинг - Норвегия - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)
15:05 - Фристайл - Женщины. Могул. Финал 2
15:40 - Фристайл - Женщины. Могул. Финал 3
16:15 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 4
4:05 - Керлинг - Швейцария - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)
4:05 - Керлинг - Канада - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)
4:05 - Керлинг - США - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)
4:05 - Керлинг - Чехия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)
4:15 - Фигурное катание - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа
4:30 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1
5:15 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2
5:15 - Горнолыжный спорт - Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
5:30 - Фигурное катание - Командные соревнования - Танцы на льду - Произвольный танец
6:00 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3
6:35 - Фигурное катание - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Произвольная программа
7:00 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1
7:10 - Хоккей - Канада - Россия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
7:27 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2
7:54 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3
8:30 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1
8:45 - Горнолыжный спорт - Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
9:15 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2
10:00 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3
11:30 - Конькобежный спорт - Женщины 1500 м
11:40 - Хоккей - Чехия - Дания (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
12:00 - Биатлон - Женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13:28 - Прыжки на лыжах с трамплина - Смешанные команды. Пробная попытка для соревнований
14:30 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - 1/4 финала
14:44 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - 1/4 финала
14:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Смешанные команды, 1-й раунд
14:50 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 1
15:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, полуфинал 1
15:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, полуфинал 2
15:13 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - полуфиналы
15:20 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - полуфиналы
15:41 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - Финал B
15:46 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - Финал А
15:51 - Прыжки на лыжах с трамплина - Смешанные команды, финал
15:52 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - Финал B
15:58 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - Финал А
16:10 - Хоккей - Финляндия - Швейцария (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
16:10 - Хоккей - Швеция - Китай (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
16:30 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 2
4:15 - Фигурное катание - Мужчины, одиночное катание - Короткая программа
5:00 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Финал 1
5:22 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Финал 2
5:40 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
5:45 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Финал 3
6:00 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Супер-гигант
6:07 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
6:34 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание
7:01 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание
7:10 - Хоккей - США - Канада (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
9:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, матч за бронзовую медаль
9:30 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
9:48 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
10:06 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
10:15 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
10:24 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы
10:30 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы
10:36 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал. После малого финала - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
10:43 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал. После малого финала - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
11:00 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
11:30 - Биатлон - Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11:40 - Хоккей - Япония - Чехия (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
11:50 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
13:30 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы
13:30 - Конькобежный спорт - Мужчины 1500 м
13:55 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы
14:25 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы
14:35 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы
14:47 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14:50 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 3
15:00 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
15:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, финал
16:10 - Хоккей - Россия - Финляндия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)
16:10 - Хоккей - Швеция - Дания (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)
16:35 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 4
4:30 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1
5:15 - Горнолыжный спорт - Женщины. Слалом. 1-я попытка
5:21 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2
6:00 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Посев 1
6:00 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
6:22 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
6:45 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
6:55 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Посев 2
7:30 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1
8:21 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2
8:45 - Горнолыжный спорт - Женщины. Слалом. 2-я попытка
9:30 - Сноуборд - Женщины. Кросс. 1/8 финала
10:00 - Лыжное двоеборье - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка
10:07 - Сноуборд - Женщины. Кросс. 1/4 финала
10:28 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Полуфиналы
10:45 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Малый финал. После малого финала - Женщины. Кросс. Большой финал
11:00 - Лыжное двоеборье - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина
11:40 - Хоккей - Россия - Швейцария (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)
14:00 - Лыжное двоеборье - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка
14:00 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - 1/4 финала
14:44 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м, предварительные забеги
15:05 - Керлинг - Дания - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)
15:05 - Керлинг - США - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)
15:05 - Керлинг - Норвегия - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)
15:05 - Керлинг - Китай - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)
15:20 - Санный спорт - Сани-двойки. Заезд 1
15:29 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - полуфиналы
15:45 - Шорт-трек - Женщины, эстафета, 3000 м - полуфиналы
16:13 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - Финал B
16:10 - Хоккей - Чехия - Дания (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)
16:20 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - Финал А
16:35 - Санный спорт - Сани-двойки. Заезд 2
4:05 - Керлинг - Великобритания - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 1)
4:05 - Керлинг - Дания - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 1)
4:05 - Керлинг - Швеция - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 1)
4:05 - Керлинг - Россия - США (Женщины. Круговая система. Сессия 1)
4:30 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Финал 1
4:30 - Скелетон - Мужчины. Заезд 1
4:30 - Фигурное катание - Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа
4:57 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Финал 3
5:30 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
6:00 - Скелетон - Мужчины. Заезд 2
6:15 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Посев 1
7:10 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Посев 2
7:10 - Хоккей - Швеция - Латвия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)
9:00 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. 1/8 финала
9:05 - Керлинг - США - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)
9:05 - Керлинг - Норвегия - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)
9:05 - Керлинг - Китай - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)
9:05 - Керлинг - Великобритания - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)
9:15 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Комбинация. Слалом
9:37 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. 1/4 финала
9:58 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Полуфиналы
10:00 - Лыжные гонки - Женщины, 10 км, классический стиль
10:15 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Малый финал. После малого финала - Мужчины. Кросс. Большой финал
11:40 - Хоккей - Финляндия - Словакия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)
14:00 - Фристайл - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 1
14:50 - Фристайл - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 2
15:00 - Конькобежный спорт - Женщины 5000 м
15:05 - Керлинг - Канада - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 2)
15:05 - Керлинг - Швеция - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 2)
15:05 - Керлинг - США - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 2)
15:05 - Керлинг - Китай - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 2)
16:10 - Хоккей - США - Китай (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)
16:10 - Хоккей - Канада - Германия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)
16:30 - Санный спорт - Командная эстафета
4:05 - Керлинг - Швейцария - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)
4:05 - Керлинг - Великобритания - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)
4:05 - Керлинг - Швеция - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)
4:05 - Керлинг - Дания - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)
4:30 - Скелетон - Женщины. Заезд 1
4:30 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Финал 1
4:57 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Финал 3
6:00 - Скелетон - Женщины. Заезд 2
6:00 - Горнолыжный спорт - Женщины. Супер-гигант
7:10 - Хоккей - Дания - Россия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)
7:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал
9:05 - Керлинг - США - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 3)
9:05 - Керлинг - Канада - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 3)
9:05 - Керлинг - Швейцария - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 3)
9:05 - Керлинг - Южная Корея - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 3)
10:00 - Лыжные гонки - Мужчины, 15 км, классический стиль
11:00 - Конькобежный спорт - Мужчины 10 000 м
11:40 - Хоккей - Чехия - Швейцария (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)
11:40 - Хоккей - Швеция - Словакия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)
12:00 - Биатлон - Женщины, спринт, 7,5 км
12:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для квалификации
14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
14:00 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - 1/4 финала
14:18 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м, предварительные забеги
14:55 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - полуфиналы
15:04 - Шорт-трек - Мужчины, эстафета, 5000 м - полуфиналы
15:05 - Керлинг - Россия - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 4)
15:05 - Керлинг - Великобритания - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 4)
15:05 - Керлинг - Канада - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 4)
15:20 - Скелетон - Мужчины. Заезд 3
15:37 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - Финал B
15:43 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - Финал А
16:10 - Хоккей - Латвия - Финляндия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)
16:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал
16:55 - Скелетон - Мужчины. Заезд 4
4:05 - Керлинг - Швеция - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 4)
4:05 - Керлинг - Южная Корея - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 4)
4:05 - Керлинг - Япония - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 4)
5:00 - Сноуборд - Смешанные команды. Кросс. 1/4 финала
5:30 - Сноуборд - Смешанные команды. Кросс. Полуфиналы
5:50 - Сноуборд - Смешанные команды. Кросс. Малый финал. После малого финала - Смешанные команды. Кросс. Большой финал
7:10 - Хоккей - Канада - США (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)
7:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал
9:05 - Керлинг - Италия - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)
9:05 - Керлинг - Канада - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)
9:05 - Керлинг - Дания - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)
9:05 - Керлинг - США - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)
10:30 - Лыжные гонки - Женщины, 4х5 км, эстафета
11:00 - Конькобежный спорт - Женщины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы
11:40 - Хоккей - Германия - Китай (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)
11:40 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал
11:53 - Конькобежный спорт - Мужчины, 500 м
12:00 - Биатлон - Мужчины, спринт, 10 км
13:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для соревнований
14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин, 1-й раунд
14:00 - Фигурное катание - Танцы на льду - Ритм-танец
15:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин, финал
15:05 - Керлинг - Россия - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 5)
15:05 - Керлинг - Дания - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 5)
15:05 - Керлинг - Великобритания - США (Женщины. Круговая система. Сессия 5)
15:05 - Керлинг - Швеция - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 5)
15:20 - Скелетон - Женщины. Заезд 3
16:10 - Хоккей - Россия - Чехия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)
16:10 - Хоккей - Швейцария - Дания (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)
16:55 - Скелетон - Женщины. Заезд 4
4:05 - Керлинг - Норвегия - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)
4:05 - Керлинг - Китай - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)
4:05 - Керлинг - США - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)
4:05 - Керлинг - Италия - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)
4:30 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 1
5:00 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1
5:15 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
6:00 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 2
6:01 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2
7:10 - Хоккей - Словакия - Латвия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)
8:45 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
9:05 - Керлинг - Дания - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 6)
9:05 - Керлинг - США - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 6)
9:05 - Керлинг - Южная Корея - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 6)
9:05 - Керлинг - Швейцария - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 6)
10:00 - Лыжные гонки - Мужчины, 4х10 км, эстафета
11:40 - Хоккей - Финляндия - Швеция (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)
12:00 - Биатлон - Женщины, гонка преследования, 10 км
13:45 - Биатлон - Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
14:00 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 1
14:00 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - 1/4 финала
14:27 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - полуфиналы
14:35 - Шорт-трек - Женщины, эстафета, 3000 м, финал B
14:44 - Шорт-трек - Женщины, эстафета, 3000 м, финал А
14:45 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 2
15:05 - Керлинг - Великобритания - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 7)
15:05 - Керлинг - Швейцария - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 7)
15:05 - Керлинг - Китай - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 7)
15:09 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - Финал B
15:14 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - Финал А
16:00 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы
16:10 - Хоккей - Китай - Канада (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)
16:10 - Хоккей - США - Германия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)
16:56 - Конькобежный спорт - Женщины, 500 м
4:05 - Керлинг - Китай - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 7)
4:05 - Керлинг - Канада - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 7)
4:05 - Керлинг - США - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 7)
4:15 - Фигурное катание - Танцы на льду - Произвольный танец
4:30 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1
4:30 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 3
4:30 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Финал 1
4:57 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Финал 2
4:24 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Финал 3
5:15 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2
6:00 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3
6:00 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 4
7:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Полуфиналы
7:30 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1
8:30 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1
8:32 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2
9:05 - Керлинг - Канада - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)
9:05 - Керлинг - Дания - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)
9:05 - Керлинг - Россия - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)
9:05 - Керлинг - Швейцария - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)
9:15 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2
10:00 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3
13:10 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Команды. Пробная попытка для соревнований
14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Команды, 1-й раунд
14:00 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 1
15:00 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 2
15:05 - Керлинг - Швейцария - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 8)
15:05 - Керлинг - Великобритания - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 8)
15:05 - Керлинг - Япония - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 8)
15:05 - Керлинг - Дания - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 8)
15:05 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 1
15:06 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Команды, финал
16:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Полуфиналы
16:40 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 2
4:05 - Керлинг - Россия - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)
4:05 - Керлинг - Канада - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)
4:05 - Керлинг - Швейцария - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)
4:05 - Керлинг - Швеция - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)
4:30 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Финал 1
4:30 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1
4:52 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Финал 2
4:57 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2
5:15 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Финал 3
5:24 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3
6:00 - Горнолыжный спорт - Женщины. Скоростной спуск
7:10 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф
7:10 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф
8:00 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
8:22 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
8:45 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
9:05 - Керлинг - Китай - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 9)
9:05 - Керлинг - Швеция - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 9)
9:05 - Керлинг - США - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 9)
9:05 - Керлинг - Великобритания - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 9)
9:30 - Конькобежный спорт - Женщины. Командная гонка преследования. Полуфиналы
9:52 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования. Полуфиналы
10:00 - Лыжное двоеборье - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка
10:24 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал D
10:30 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал C
10:43 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования, финал D
10:49 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования, финал C
11:00 - Лыжное двоеборье - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина
11:22 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал B
11:28 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал А
11:40 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф
11:41 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования, финал B
11:47 - Конькобежный спорт - Мужчины, командная гонка преследования, финал А
12:00 - Биатлон - Мужчины, эстафета 4х7,5 км
13:00 - Фигурное катание - Женщины, одиночное катание - Короткая программа
14:00 - Лыжное двоеборье - Большой трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка
14:00 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 1
14:45 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 2
15:05 - Керлинг - Швеция - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)
15:05 - Керлинг - Италия - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)
15:05 - Керлинг - Норвегия - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)
15:05 - Керлинг - Россия - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)
15:15 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 3
16:10 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф
16:50 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 4
4:05 - Керлинг - Канада - США (Женщины. Круговая система. Сессия 10)
4:05 - Керлинг - Швейцария - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 10)
4:05 - Керлинг - Китай - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 10)
5:15 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Слалом. 1-я попытка
7:10 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал
8:45 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Слалом. 2-я попытка
9:00 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал
9:05 - Керлинг - Китай - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 11)
9:05 - Керлинг - Великобритания - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 11)
9:05 - Керлинг - Италия - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 11)
10:45 - Биатлон - Женщины, Эстафета 4х6 км
11:40 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал
12:00 - Лыжные гонки - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал
12:40 - Лыжные гонки - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал
14:00 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 1
14:00 - Лыжные гонки - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал
14:30 - Лыжные гонки - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал
14:30 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - 1/4 финала
14:30 - Хоккей - Женщины, матч за бронзовую медаль
15:00 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 2
15:05 - Керлинг - Южная Корея - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 11)
15:05 - Керлинг - Япония - США (Женщины. Круговая система. Сессия 11)
15:05 - Керлинг - Россия - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 11)
15:05 - Керлинг - Канада - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 11)
15:15 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - полуфиналы
15:32 - Шорт-трек - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал B
15:44 - Шорт-трек - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал А
16:11 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - Финал B
16:18 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - Финал А
16:30 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал
4:05 - Керлинг - Дания - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)
4:05 - Керлинг - Швеция - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)
4:05 - Керлинг - Канада - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)
4:05 - Керлинг - Норвегия - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)
4:30 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1
5:21 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2
5:30 - Горнолыжный спорт - Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
6:30 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. Посев
7:10 - Хоккей - Женщины, финал
7:30 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1
8:21 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2
9:00 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
9:00 - Горнолыжный спорт - Женщины. Комбинация. Слалом
9:05 - Керлинг - Япония - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 12)
9:05 - Керлинг - Россия - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 12)
9:05 - Керлинг - Дания - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 12)
9:05 - Керлинг - Южная Корея - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 12)
9:35 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
9:54 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. Полуфиналы
10:00 - Лыжное двоеборье - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина, пробная попытка
10:10 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. Малый финал. После малого финала - Женщины. Ски-кросс. Большой финал
11:00 - Лыжное двоеборье - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина
11:30 - Конькобежный спорт - Женщины, 1000 м
13:00 - Фигурное катание - Женщины, одиночное катание - Произвольная программа
14:00 - Лыжное двоеборье - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - эстафета 4x5 км
15:05 - Керлинг - Мужчины. Полуфинал 1
15:05 - Керлинг - Мужчины. Полуфинал 2
4:30 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Финал 1
4:57 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Финал 3
6:45 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. Посев
7:10 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Полуфинал
9:05 - Керлинг - Мужчины. Матч за бронзовую медаль
9:45 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
10:20 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
10:39 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. Полуфиналы
10:55 - Фристайл - Мужчины. Ски- кросс. Малый финал. После малого финала - Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
11:30 - Конькобежный спорт - Мужчины, 1000 м
12:00 - Биатлон - Мужчины, масс-старт, 15 км
13:30 - Фигурное катание - Спортивные пары - Короткая программа
15:00 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 1
15:05 - Керлинг - Женщины. Полуфинал 1
15:05 - Керлинг - Женщины. Полуфинал 2
16:10 - Мужчины. Плей-офф. Полуфинал
16:30 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 2
4:30 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 1
4:30 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Финал 1
4:57 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Финал 3
6:00 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. 1/8 финала
6:05 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 2
6:47 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. 1/4 финала
7:14 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. Полуфиналы
7:37 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. Малый финал
7:46 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. Большой финал
9:00 - Лыжные гонки - Мужчины. 50 км, масс-старт, свободный стиль
9:05 - Керлинг - Мужчины, финал
10:00 - Конькобежный спорт - Мужчины, масс-старт, полуфиналы
10:45 - Конькобежный спорт - Женщины, масс-старт, полуфиналы
11:30 - Конькобежный спорт - Мужчины, масс-старт, финал
12:00 - Конькобежный спорт - Женщины, масс-старт, финал
12:00 - Биатлон - Женщины, масс-старт, 12,5 км
14:00 - Фигурное катание - Спортивные пары - Произвольная программа
15:00 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 3
15:05 - Керлинг - Женщины. Матч за бронзовую медаль
16:10 - Хоккей - Мужчины, матч за бронзовую медаль
16:30 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 4
4:05 - Керлинг - Женщины, финал
4:30 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 3
6:20 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 4
7:00 - Фигурное катание - Показательные выступления
9:30 - Лыжные гонки - Женщины. 30 км, масс-старт, свободный стиль
12:10 - Хоккей - Мужчины, финал
15:00 - Церемония закрытия
В расписании возможны изменения