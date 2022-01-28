Расписание Олимпийских Игр в Пекине

2 февраля, среда

15:05 - Керлинг - Швеция - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)

15:05 - Керлинг - Австралия - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)

15:05 - Керлинг - Норвегия - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)

15:05 - Керлинг - Китай - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1)

3 февраля, четверг

4:05 - Керлинг - Австралия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)

4:05 - Керлинг - Швеция - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)

4:05 - Керлинг - США - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)

4:05 - Керлинг - Великобритания - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2)

7:10 - Хоккей - Швейцария - Канада (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

7:10 - Хоккей - Китай - Чехия (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

9:05 - Керлинг - Италия - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 3)

9:05 - Керлинг - США - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 3)

11:40 - Хоккей - Япония - Швеция (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

13:00 - Фристайл - Женщины. Могул. Квалификация 1

14:45 - Фристайл - Мужчины. Могул. Квалификация 1

15:05 - Керлинг - Норвегия - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)

15:05 - Керлинг - Швейцария - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)

15:05 - Керлинг - Китай - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)

15:05 - Керлинг - Чехия - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4)

16:10 - Хоккей - Финляндия - США (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

Фото: AP Photo/Chris Szagola

4 февраля, пятница

3:35 - Керлинг - Швеция - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5)

3:35 - Керлинг - Канада - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5)

3:35 - Керлинг - Италия - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5)

4:55 - Фигурное катание - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Короткая программа

7:10 - Хоккей - Россия - Швейцария (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

7:10 - Хоккей - Дания - Китай (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

6:35 - Фигурное катание - Командный турнир - Танцы на льду - Ритм-танец

8:15 - Фигурное катание - Командный турнир - Спортивные пары - Короткая программа

8:35 - Керлинг - Чехия - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)

8:35 - Керлинг - Китай - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)

8:35 - Керлинг - Великобритания - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)

8:35 - Керлинг - Швеция - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6)

15:00 - Церемония открытия

5 февраля, суббота

4:05 - Керлинг - Австралия - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 7)

4:05 - Керлинг - Швейцария - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 7)

5:45 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1

6:47 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2

7:10 - Хоккей - Канада - Финляндия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

8:15 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для квалификации

9:05 - Керлинг - Китай - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)

9:05 - Керлинг - Чехия - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)

9:05 - Керлинг - Швеция - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)

9:05 - Керлинг - Австралия - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8)

9:20 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Квалификация

10:45 - Лыжные гонки - Женщины, 7,5 км + 7,5 км, скиатлон

11:30 - Конькобежный спорт - Женщины 3000 м

11:40 - Хоккей - Чехия - Швеция (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

11:40 - Хоккей - Дания - Япония (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

12:00 - Биатлон - Смешанная эстафета 4х6 км (Ж+М)

12:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Женщины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований

13:00 - Фристайл - Мужчины. Могул. Квалификация 2

13:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд

14:00 - Шорт-трек - Женщины, 500 м, предварительные забеги

14:10 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 1

14:30 - Фристайл - Мужчины. Могул. Финал 1

14:35 - Прыжки на лыжах с трамплина - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, финал

14:38 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м, предварительные забеги

15:05 - Фристайл - Мужчины. Могул. Финал 2

15:05 - Керлинг - Великобритания - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)

15:05 - Керлинг - Норвегия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)

15:05 - Керлинг - Чехия - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)

15:05 - Керлинг - США - Канада (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9)

15:23 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - 1/4 финала

15:40 - Фристайл - Мужчины. Могул. Финал 3

15:50 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 2

15:53 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - полуфиналы

16:10 - Хоккей - США - Россия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

16:18 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - Финал B

16:26 - Шорт-трек - Смешанная командная эстафета - Финал А

Фото: EPA-EFE/GABRIEL MONNET

6 февраля, воскресенье

4:05 - Керлинг - США - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 10)

4:05 - Керлинг - Великобритания - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 10)

4:30 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Финал 1

4:30 - Фигурное катание - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Короткая программа

4:57 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Финал 2

5:24 - Сноуборд - Женщины. Слоупстайл. Финал 3

6:00 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Скоростной спуск

6:50 - Фигурное катание - Командный турнир - Спортивные пары - Произвольная программа

7:30 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1

8:32 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2

9:05 - Керлинг - Норвегия - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)

9:05 - Керлинг - Австралия - Швейцария (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)

9:05 - Керлинг - Италия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)

9:05 - Керлинг - Канада - Чехия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11)

10:00 - Лыжные гонки - Мужчины, 15 км + 15 км, скиатлон

11:30 - Конькобежный спорт - Мужчины 5000 м

11:40 - Хоккей - Китай - Япония (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

11:40 - Хоккей - Швейцария - США (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

13:00 - Фристайл - Женщины. Могул. Квалификация 2

13:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований

14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд

14:30 - Фристайл - Женщины. Могул. Финал 1

14:30 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 3

15:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, финал

15:05 - Керлинг - Канада - Австралия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)

15:05 - Керлинг - Италия - Швеция (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)

15:05 - Керлинг - Швейцария - США (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)

15:05 - Керлинг - Норвегия - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12)

15:05 - Фристайл - Женщины. Могул. Финал 2

15:40 - Фристайл - Женщины. Могул. Финал 3

16:15 - Санный спорт - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 4

7 февраля, понедельник

4:05 - Керлинг - Швейцария - Норвегия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)

4:05 - Керлинг - Канада - Италия (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)

4:05 - Керлинг - США - Великобритания (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)

4:05 - Керлинг - Чехия - Китай (Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13)

4:15 - Фигурное катание - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа

4:30 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1

5:15 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2

5:15 - Горнолыжный спорт - Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

5:30 - Фигурное катание - Командные соревнования - Танцы на льду - Произвольный танец

6:00 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3

6:35 - Фигурное катание - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Произвольная программа

7:00 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1

7:10 - Хоккей - Канада - Россия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

7:27 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2

7:54 - Сноуборд - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3

8:30 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1

8:45 - Горнолыжный спорт - Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

9:15 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2

10:00 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3

11:30 - Конькобежный спорт - Женщины 1500 м

11:40 - Хоккей - Чехия - Дания (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

12:00 - Биатлон - Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

13:28 - Прыжки на лыжах с трамплина - Смешанные команды. Пробная попытка для соревнований

14:30 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - 1/4 финала

14:44 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - 1/4 финала

14:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Смешанные команды, 1-й раунд

14:50 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 1

15:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, полуфинал 1

15:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, полуфинал 2

15:13 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - полуфиналы

15:20 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - полуфиналы

15:41 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - Финал B

15:46 - Шорт-трек - Женщины, 500 м - Финал А

15:51 - Прыжки на лыжах с трамплина - Смешанные команды, финал

15:52 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - Финал B

15:58 - Шорт-трек - Мужчины, 1000 м - Финал А

16:10 - Хоккей - Финляндия - Швейцария (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

16:10 - Хоккей - Швеция - Китай (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

16:30 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 2

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

8 февраля, вторник

4:15 - Фигурное катание - Мужчины, одиночное катание - Короткая программа

5:00 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Финал 1

5:22 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Финал 2

5:40 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

5:45 - Фристайл - Женщины. Биг-эйр. Финал 3

6:00 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Супер-гигант

6:07 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

6:34 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание

7:01 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание

7:10 - Хоккей - США - Канада (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

9:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, матч за бронзовую медаль

9:30 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

9:48 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

10:06 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

10:15 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

10:24 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы

10:30 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы

10:36 - Сноуборд - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал. После малого финала - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

10:43 - Сноуборд - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал. После малого финала - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

11:00 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

11:30 - Биатлон - Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

11:40 - Хоккей - Япония - Чехия (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

11:50 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

13:30 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы

13:30 - Конькобежный спорт - Мужчины 1500 м

13:55 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы

14:25 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы

14:35 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы

14:47 - Лыжные гонки - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

14:50 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 3

15:00 - Лыжные гонки - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

15:05 - Керлинг - Смешанный парный разряд, финал

16:10 - Хоккей - Россия - Финляндия (Женщины. Предварительный раунд. Группа A)

16:10 - Хоккей - Швеция - Дания (Женщины. Предварительный раунд. Группа B)

16:35 - Санный спорт - Женщины, сани-одиночки. Заезд 4

9 февраля, среда

4:30 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1

5:15 - Горнолыжный спорт - Женщины. Слалом. 1-я попытка

5:21 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2

6:00 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Посев 1

6:00 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1

6:22 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2

6:45 - Фристайл - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

6:55 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Посев 2

7:30 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1

8:21 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2

8:45 - Горнолыжный спорт - Женщины. Слалом. 2-я попытка

9:30 - Сноуборд - Женщины. Кросс. 1/8 финала

10:00 - Лыжное двоеборье - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка

10:07 - Сноуборд - Женщины. Кросс. 1/4 финала

10:28 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Полуфиналы

10:45 - Сноуборд - Женщины. Кросс. Малый финал. После малого финала - Женщины. Кросс. Большой финал

11:00 - Лыжное двоеборье - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина

11:40 - Хоккей - Россия - Швейцария (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)

14:00 - Лыжное двоеборье - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка

14:00 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - 1/4 финала

14:44 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м, предварительные забеги

15:05 - Керлинг - Дания - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)

15:05 - Керлинг - США - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)

15:05 - Керлинг - Норвегия - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)

15:05 - Керлинг - Китай - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 1)

15:20 - Санный спорт - Сани-двойки. Заезд 1

15:29 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - полуфиналы

15:45 - Шорт-трек - Женщины, эстафета, 3000 м - полуфиналы

16:13 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - Финал B

16:10 - Хоккей - Чехия - Дания (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)

16:20 - Шорт-трек - Мужчины, 1500 м - Финал А

16:35 - Санный спорт - Сани-двойки. Заезд 2

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

10 февраля, четверг

4:05 - Керлинг - Великобритания - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 1)

4:05 - Керлинг - Дания - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 1)

4:05 - Керлинг - Швеция - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 1)

4:05 - Керлинг - Россия - США (Женщины. Круговая система. Сессия 1)

4:30 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Финал 1

4:30 - Скелетон - Мужчины. Заезд 1

4:30 - Фигурное катание - Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа

4:57 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Сноуборд - Женщины. Хафпайп. Финал 3

5:30 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск

6:00 - Скелетон - Мужчины. Заезд 2

6:15 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Посев 1

7:10 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Посев 2

7:10 - Хоккей - Швеция - Латвия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)

9:00 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. 1/8 финала

9:05 - Керлинг - США - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)

9:05 - Керлинг - Норвегия - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)

9:05 - Керлинг - Китай - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)

9:05 - Керлинг - Великобритания - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 2)

9:15 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Комбинация. Слалом

9:37 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. 1/4 финала

9:58 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Полуфиналы

10:00 - Лыжные гонки - Женщины, 10 км, классический стиль

10:15 - Сноуборд - Мужчины. Кросс. Малый финал. После малого финала - Мужчины. Кросс. Большой финал

11:40 - Хоккей - Финляндия - Словакия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)

14:00 - Фристайл - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 1

14:50 - Фристайл - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 2

15:00 - Конькобежный спорт - Женщины 5000 м

15:05 - Керлинг - Канада - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 2)

15:05 - Керлинг - Швеция - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 2)

15:05 - Керлинг - США - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 2)

15:05 - Керлинг - Китай - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 2)

16:10 - Хоккей - США - Китай (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)

16:10 - Хоккей - Канада - Германия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)

16:30 - Санный спорт - Командная эстафета

11 февраля, пятница

4:05 - Керлинг - Швейцария - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)

4:05 - Керлинг - Великобритания - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)

4:05 - Керлинг - Швеция - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)

4:05 - Керлинг - Дания - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 3)

4:30 - Скелетон - Женщины. Заезд 1

4:30 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Финал 1

4:57 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Сноуборд - Мужчины. Хафпайп. Финал 3

6:00 - Скелетон - Женщины. Заезд 2

6:00 - Горнолыжный спорт - Женщины. Супер-гигант

7:10 - Хоккей - Дания - Россия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)

7:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал

9:05 - Керлинг - США - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 3)

9:05 - Керлинг - Канада - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 3)

9:05 - Керлинг - Швейцария - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 3)

9:05 - Керлинг - Южная Корея - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 3)

10:00 - Лыжные гонки - Мужчины, 15 км, классический стиль

11:00 - Конькобежный спорт - Мужчины 10 000 м

11:40 - Хоккей - Чехия - Швейцария (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)

11:40 - Хоккей - Швеция - Словакия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)

12:00 - Биатлон - Женщины, спринт, 7,5 км

12:45 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для квалификации

14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

14:00 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - 1/4 финала

14:18 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м, предварительные забеги

14:55 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - полуфиналы

15:04 - Шорт-трек - Мужчины, эстафета, 5000 м - полуфиналы

15:05 - Керлинг - Россия - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 4)

15:05 - Керлинг - Великобритания - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 4)

15:05 - Керлинг - Канада - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 4)

15:20 - Скелетон - Мужчины. Заезд 3

15:37 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - Финал B

15:43 - Шорт-трек - Женщины, 1000 м - Финал А

16:10 - Хоккей - Латвия - Финляндия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)

16:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал

16:55 - Скелетон - Мужчины. Заезд 4

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

12 февраля, суббота

4:05 - Керлинг - Швеция - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 4)

4:05 - Керлинг - Южная Корея - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 4)

4:05 - Керлинг - Япония - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 4)

5:00 - Сноуборд - Смешанные команды. Кросс. 1/4 финала

5:30 - Сноуборд - Смешанные команды. Кросс. Полуфиналы

5:50 - Сноуборд - Смешанные команды. Кросс. Малый финал. После малого финала - Смешанные команды. Кросс. Большой финал

7:10 - Хоккей - Канада - США (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)

7:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал

9:05 - Керлинг - Италия - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)

9:05 - Керлинг - Канада - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)

9:05 - Керлинг - Дания - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)

9:05 - Керлинг - США - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 5)

10:30 - Лыжные гонки - Женщины, 4х5 км, эстафета

11:00 - Конькобежный спорт - Женщины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы

11:40 - Хоккей - Германия - Китай (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)

11:40 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал

11:53 - Конькобежный спорт - Мужчины, 500 м

12:00 - Биатлон - Мужчины, спринт, 10 км

13:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для соревнований

14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин, 1-й раунд

14:00 - Фигурное катание - Танцы на льду - Ритм-танец

15:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Большой трамплин, финал

15:05 - Керлинг - Россия - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 5)

15:05 - Керлинг - Дания - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 5)

15:05 - Керлинг - Великобритания - США (Женщины. Круговая система. Сессия 5)

15:05 - Керлинг - Швеция - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 5)

15:20 - Скелетон - Женщины. Заезд 3

16:10 - Хоккей - Россия - Чехия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)

16:10 - Хоккей - Швейцария - Дания (Мужчины. Предварительный раунд. Группа B)

16:55 - Скелетон - Женщины. Заезд 4

13 февраля, воскресенье

4:05 - Керлинг - Норвегия - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)

4:05 - Керлинг - Китай - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)

4:05 - Керлинг - США - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)

4:05 - Керлинг - Италия - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 6)

4:30 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 1

5:00 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1

5:15 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка

6:00 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 2

6:01 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2

7:10 - Хоккей - Словакия - Латвия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)

8:45 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

9:05 - Керлинг - Дания - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 6)

9:05 - Керлинг - США - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 6)

9:05 - Керлинг - Южная Корея - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 6)

9:05 - Керлинг - Швейцария - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 6)

10:00 - Лыжные гонки - Мужчины, 4х10 км, эстафета

11:40 - Хоккей - Финляндия - Швеция (Мужчины. Предварительный раунд. Группа C)

12:00 - Биатлон - Женщины, гонка преследования, 10 км

13:45 - Биатлон - Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

14:00 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 1

14:00 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - 1/4 финала

14:27 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - полуфиналы

14:35 - Шорт-трек - Женщины, эстафета, 3000 м, финал B

14:44 - Шорт-трек - Женщины, эстафета, 3000 м, финал А

14:45 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 2

15:05 - Керлинг - Великобритания - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 7)

15:05 - Керлинг - Швейцария - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 7)

15:05 - Керлинг - Китай - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 7)

15:09 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - Финал B

15:14 - Шорт-трек - Мужчины, 500 м - Финал А

16:00 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы

16:10 - Хоккей - Китай - Канада (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)

16:10 - Хоккей - США - Германия (Мужчины. Предварительный раунд. Группа A)

16:56 - Конькобежный спорт - Женщины, 500 м

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

14 февраля, понедельник

4:05 - Керлинг - Китай - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 7)

4:05 - Керлинг - Канада - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 7)

4:05 - Керлинг - США - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 7)

4:15 - Фигурное катание - Танцы на льду - Произвольный танец

4:30 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1

4:30 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 3

4:30 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Финал 1

4:57 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Финал 2

4:24 - Фристайл - Женщины. Слоупстайл. Финал 3

5:15 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2

6:00 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3

6:00 - Бобслей - Женщины, монобоб. Заезд 4

7:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Полуфиналы

7:30 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1

8:30 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1

8:32 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2

9:05 - Керлинг - Канада - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)

9:05 - Керлинг - Дания - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)

9:05 - Керлинг - Россия - Швеция (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)

9:05 - Керлинг - Швейцария - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 8)

9:15 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2

10:00 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3

13:10 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Команды. Пробная попытка для соревнований

14:00 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Команды, 1-й раунд

14:00 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 1

15:00 - Фристайл - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 2

15:05 - Керлинг - Швейцария - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 8)

15:05 - Керлинг - Великобритания - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 8)

15:05 - Керлинг - Япония - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 8)

15:05 - Керлинг - Дания - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 8)

15:05 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 1

15:06 - Прыжки на лыжах с трамплина - Мужчины. Команды, финал

16:10 - Хоккей - Женщины. Плей-офф. Полуфиналы

16:40 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 2

15 февраля, вторник

4:05 - Керлинг - Россия - Норвегия (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)

4:05 - Керлинг - Канада - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)

4:05 - Керлинг - Швейцария - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)

4:05 - Керлинг - Швеция - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 9)

4:30 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Финал 1

4:30 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1

4:52 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Финал 2

4:57 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2

5:15 - Сноуборд - Женщины. Биг-эйр. Финал 3

5:24 - Фристайл - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3

6:00 - Горнолыжный спорт - Женщины. Скоростной спуск

7:10 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф

7:10 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф

8:00 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1

8:22 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2

8:45 - Сноуборд - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

9:05 - Керлинг - Китай - Россия (Женщины. Круговая система. Сессия 9)

9:05 - Керлинг - Швеция - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 9)

9:05 - Керлинг - США - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 9)

9:05 - Керлинг - Великобритания - Япония (Женщины. Круговая система. Сессия 9)

9:30 - Конькобежный спорт - Женщины. Командная гонка преследования. Полуфиналы

9:52 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования. Полуфиналы

10:00 - Лыжное двоеборье - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка

10:24 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал D

10:30 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал C

10:43 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования, финал D

10:49 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования, финал C

11:00 - Лыжное двоеборье - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина

11:22 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал B

11:28 - Конькобежный спорт - Женщины, командная гонка преследования, финал А

11:40 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф

11:41 - Конькобежный спорт - Мужчины. Командная гонка преследования, финал B

11:47 - Конькобежный спорт - Мужчины, командная гонка преследования, финал А

12:00 - Биатлон - Мужчины, эстафета 4х7,5 км

13:00 - Фигурное катание - Женщины, одиночное катание - Короткая программа

14:00 - Лыжное двоеборье - Большой трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка

14:00 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 1

14:45 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 2

15:05 - Керлинг - Швеция - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)

15:05 - Керлинг - Италия - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)

15:05 - Керлинг - Норвегия - Китай (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)

15:05 - Керлинг - Россия - Канада (Мужчины. Круговая система. Сессия 10)

15:15 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 3

16:10 - Хоккей - Мужчины. Квалификация. Плей-офф

16:50 - Бобслей - Мужчины, экипажи-двойки. Заезд 4

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

16 февраля, среда

4:05 - Керлинг - Канада - США (Женщины. Круговая система. Сессия 10)

4:05 - Керлинг - Швейцария - Южная Корея (Женщины. Круговая система. Сессия 10)

4:05 - Керлинг - Китай - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 10)

5:15 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Слалом. 1-я попытка

7:10 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал

8:45 - Горнолыжный спорт - Мужчины. Слалом. 2-я попытка

9:00 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал

9:05 - Керлинг - Китай - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 11)

9:05 - Керлинг - Великобритания - Россия (Мужчины. Круговая система. Сессия 11)

9:05 - Керлинг - Италия - Дания (Мужчины. Круговая система. Сессия 11)

10:45 - Биатлон - Женщины, Эстафета 4х6 км

11:40 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал

12:00 - Лыжные гонки - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал

12:40 - Лыжные гонки - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал

14:00 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 1

14:00 - Лыжные гонки - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал

14:30 - Лыжные гонки - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал

14:30 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - 1/4 финала

14:30 - Хоккей - Женщины, матч за бронзовую медаль

15:00 - Фристайл - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 2

15:05 - Керлинг - Южная Корея - Дания (Женщины. Круговая система. Сессия 11)

15:05 - Керлинг - Япония - США (Женщины. Круговая система. Сессия 11)

15:05 - Керлинг - Россия - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 11)

15:05 - Керлинг - Канада - Китай (Женщины. Круговая система. Сессия 11)

15:15 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - полуфиналы

15:32 - Шорт-трек - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал B

15:44 - Шорт-трек - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал А

16:11 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - Финал B

16:18 - Шорт-трек - Женщины, 1500 м - Финал А

16:30 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал

17 февраля, четверг

4:05 - Керлинг - Дания - США (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)

4:05 - Керлинг - Швеция - Швейцария (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)

4:05 - Керлинг - Канада - Великобритания (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)

4:05 - Керлинг - Норвегия - Италия (Мужчины. Круговая система. Сессия 12)

4:30 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1

5:21 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2

5:30 - Горнолыжный спорт - Женщины. Комбинация. Скоростной спуск

6:30 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. Посев

7:10 - Хоккей - Женщины, финал

7:30 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1

8:21 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2

9:00 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала

9:00 - Горнолыжный спорт - Женщины. Комбинация. Слалом

9:05 - Керлинг - Япония - Швейцария (Женщины. Круговая система. Сессия 12)

9:05 - Керлинг - Россия - Великобритания (Женщины. Круговая система. Сессия 12)

9:05 - Керлинг - Дания - Канада (Женщины. Круговая система. Сессия 12)

9:05 - Керлинг - Южная Корея - Швеция (Женщины. Круговая система. Сессия 12)

9:35 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала

9:54 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. Полуфиналы

10:00 - Лыжное двоеборье - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина, пробная попытка

10:10 - Фристайл - Женщины. Ски-кросс. Малый финал. После малого финала - Женщины. Ски-кросс. Большой финал

11:00 - Лыжное двоеборье - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина

11:30 - Конькобежный спорт - Женщины, 1000 м

13:00 - Фигурное катание - Женщины, одиночное катание - Произвольная программа

14:00 - Лыжное двоеборье - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - эстафета 4x5 км

15:05 - Керлинг - Мужчины. Полуфинал 1

15:05 - Керлинг - Мужчины. Полуфинал 2

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

18 февраля, пятница

4:30 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Финал 1

4:57 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Фристайл - Женщины. Хафпайп. Финал 3

6:45 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. Посев

7:10 - Хоккей - Мужчины. Плей-офф. Полуфинал

9:05 - Керлинг - Мужчины. Матч за бронзовую медаль

9:45 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала

10:20 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала

10:39 - Фристайл - Мужчины. Ски-кросс. Полуфиналы

10:55 - Фристайл - Мужчины. Ски- кросс. Малый финал. После малого финала - Мужчины. Ски-кросс. Большой финал

11:30 - Конькобежный спорт - Мужчины, 1000 м

12:00 - Биатлон - Мужчины, масс-старт, 15 км

13:30 - Фигурное катание - Спортивные пары - Короткая программа

15:00 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 1

15:05 - Керлинг - Женщины. Полуфинал 1

15:05 - Керлинг - Женщины. Полуфинал 2

16:10 - Мужчины. Плей-офф. Полуфинал

16:30 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 2

19 февраля, суббота

4:30 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 1

4:30 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Финал 1

4:57 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Фристайл - Мужчины. Хафпайп. Финал 3

6:00 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. 1/8 финала

6:05 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 2

6:47 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. 1/4 финала

7:14 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. Полуфиналы

7:37 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. Малый финал

7:46 - Горнолыжный спорт - Командное первенство. Большой финал

9:00 - Лыжные гонки - Мужчины. 50 км, масс-старт, свободный стиль

9:05 - Керлинг - Мужчины, финал

10:00 - Конькобежный спорт - Мужчины, масс-старт, полуфиналы

10:45 - Конькобежный спорт - Женщины, масс-старт, полуфиналы

11:30 - Конькобежный спорт - Мужчины, масс-старт, финал

12:00 - Конькобежный спорт - Женщины, масс-старт, финал

12:00 - Биатлон - Женщины, масс-старт, 12,5 км

14:00 - Фигурное катание - Спортивные пары - Произвольная программа

15:00 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 3

15:05 - Керлинг - Женщины. Матч за бронзовую медаль

16:10 - Хоккей - Мужчины, матч за бронзовую медаль

16:30 - Бобслей - Женщины, экипажи-двойки. Заезд 4

20 февраля, воскресенье

4:05 - Керлинг - Женщины, финал

4:30 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 3

6:20 - Бобслей - Мужчины, экипажи-четверки. Заезд 4

7:00 - Фигурное катание - Показательные выступления

9:30 - Лыжные гонки - Женщины. 30 км, масс-старт, свободный стиль

12:10 - Хоккей - Мужчины, финал

15:00 - Церемония закрытия

В расписании возможны изменения