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07.02.2022 07:20

Фигуристка Валиева победила в произвольной программе, несмотря на падение

Текст: Анна Козина (Пекин)
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, несмотря нападение с четверного тулупа.

Остальные элементы были исполнены чисто, в том числе тройной аксель, четверной сальхов и каскад "четверной тулуп - тройной тулуп".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов

За прокат Валиева набрал 178,92 балла. При этом принадлежащий ей мировой рекорд равняется 185,29 балла. Он был установлен на Гран-при России 2021 года.

Второе место заняла японка Каори Сакамото (148,66), третье - канадка Мэдлин Шизас (132,04).

Напомним, что сборная России досрочно выиграла командный турнир. Валиевой было достаточно просто выступить.

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