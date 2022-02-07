Фигуристка Валиева победила в произвольной программе, несмотря на падение

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, несмотря нападение с четверного тулупа.

Остальные элементы были исполнены чисто, в том числе тройной аксель, четверной сальхов и каскад "четверной тулуп - тройной тулуп".

За прокат Валиева набрал 178,92 балла. При этом принадлежащий ей мировой рекорд равняется 185,29 балла. Он был установлен на Гран-при России 2021 года.

Второе место заняла японка Каори Сакамото (148,66), третье - канадка Мэдлин Шизас (132,04).

Напомним, что сборная России досрочно выиграла командный турнир. Валиевой было достаточно просто выступить.