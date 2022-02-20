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Церемония торжественного закрытия Олимпиады
20.02.2022 11:31

Иван Федотов: Такой урок, как Олимпиада, не даст ни один тренер

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: REUTERS/ David W Cerny
Фото: REUTERS/ David W Cerny Фото: REUTERS/ David W Cerny
Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов один из тех, к кому в нашей команде на Олимпиаде минимум претензий. После поражения в финале вратарь не надел серебряную медаль и объяснил, почему.

Иван, как прочувствовали эту игру?

Иван Федотов: Неплохо чувствовал. Финны здорово отыграли, создавали трафик. Отскоки были в их пользу, какие-то мусорные голы. Здорово действовали перед воротами, создавали нам дискомфорт. Какой-то один рикошет решил исход всего матча. Тяжело что-то говорить. Но это хоккей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Одни побеждают, другие проигрывают. Сегодня мы оказались не на той стороне. Есть опустошение. Такие моменты выпадают очень редко. Когда ты идешь к цели и подходишь так близко. Ты понимаешь, что шанс упущен, это демотивирует. Неприятный эмоциональный всплеск. Олимпиада закончена, ничего не исправить.

Правильно тренеры нам говорили. Надо было использовать все возможности. Их может больше и не быть. Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо, недостаточно правильно в эмоциональном плане. Проиграли все и по статистике. Они больше бросали, больше блокировали, потому все, наверное, сложилось в их сторону.

Опишите голы, которые пропустили…

Иван Федотов: Первый гол я не видел. Передо мной вязались два игрока, защитник и нападающий, и шайба хорошо вылетела. Дай ему еще раз так бросить, не уверен, что шайба не попала бы в них, а пролетела бы мимо. Да я мог бы сыграть лучше. Но шайба так вылетела, что я просто не ожидал и не смог вовремя сесть. Второй гол - рикошет от щитка. Хотел забрать ее ловушкой, чтобы не было отскока, но она легонечко изменила траекторию. И это оказалась роковая шайба, которую тяжело было отыграть.

Вы еще в декабре говорили, надо быть реалистами. Мол, если НХЛ поедет в Пекин, у вас туда попасть шансов мало. Но вот, вы здесь…

Иван Федотов: Я благодарен судьбе и всем, что мне выпал такой шанс: сыграть, довести команду до финала. Это дорогого стоит, память на всю жизнь. Неизвестно, сумею ли я еще раз поехать на Олимпиаду. Надеюсь, что да. Но опять же, возможностей много не бывает. Мы были очень близко, но не получилось.

Сами в НХЛ собираетесь?

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Иван Федотов: Это мечта есть у каждого. У нас путь короткий, но в то же время и длинный. Закончилась Олимпиада, трудно что-то говорить. Я безусловно с этим турниром приобрел уверенность. Новые навыки, игру. Считаю, что это поражение дало больше, чем победа. Ментально и эмоционально ни один победитель не получит той горечи и тех эмоций, которые испытывает проигравший.

Согласны, что вышли на новый уровень? И чему научились на Олимпиаде?

Иван Федотов: Насчет нового уровня решать не мне, а журналистам и экспертам. На этой Олимпиаде я ментально и психологически приобрел новую планку. Силу, которая дает тебе преимущество над другими, которая дает тебе чувствовать себя намного комфортнее и умиротвореннее. Такие турниры, такие эмоции - это уроки, которые не даст ни один тренер. Никто.

Медаль у вас в руках. Почему не надели?

Иван Федотов: Я не надел медаль, потому что тяжело ее принять. Это наш плод, но тяжело принять, что медаль не золотая. Я максималист, тяжело воспринимать поражение. Я ее надену, но чуть позже.

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