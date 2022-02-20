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Церемония торжественного закрытия Олимпиады
20.02.2022 09:37

Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх

Текст: Максим Домчев
Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Сборная России в Пекине установила новый рекорд по числу завоеванных наград на зимних Олимпийских играх - 32. Последняя медаль была добыта в хоккейном турнире, где команда Алексея Жамнова получила серебро, уступив в решающем матче Финляндии - 1:2.

По итогам Игр-2022 в активе сборной России - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Предыдущее высшее достижение было установлено в Сочи - 29 медалей, такой же результат был у советской сборной на Играх-1988 года в Калгари.

В Пекине по числу завоеванных наград российская команда заняла второе общекомандное место, уступив Норвегии - 37 медалей: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.

Норвежские спортсмены также первенствовали и по числу золотых наград. На втором месте сборная Германии - 12 медалей высшей пробы.

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