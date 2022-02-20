Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх
По итогам Игр-2022 в активе сборной России - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Предыдущее высшее достижение было установлено в Сочи - 29 медалей, такой же результат был у советской сборной на Играх-1988 года в Калгари.
В Пекине по числу завоеванных наград российская команда заняла второе общекомандное место, уступив Норвегии - 37 медалей: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.
Норвежские спортсмены также первенствовали и по числу золотых наград. На втором месте сборная Германии - 12 медалей высшей пробы.
Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах
В предпоследний день Олимпиады-2022 сборная России завоевала четыре медали - по две в лыжном спорте и фигурном катании. Это позволило установить новый рекорд по количеству наград на зимних играх. На счету России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых