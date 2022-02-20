Сборная России закончила Олимпиаду на втором месте по общему числу медалей

Российская сборная заняла второе место по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине - 32 награды. Наша команда обновила национальный рекорд по данному показателю.

В активе россиян шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Ранее рекордным достижением отечественных олимпийцев были 29 наград на Играх-2014 в Сочи (11-9-9) и сборной СССР в Калгари в 1988 (11-9-9).

Король Александр

Блестяще в Пекине выступили наши лыжники, установившие собственный медальный рекорд на Играх, завоевав 11 наград - по четыре золотых и серебряных, плюс три бронзовые.

Главным героем всей российской сборной в Китае стал Александр Большунов, который будет знаменосцем отечественной команды на церемонии закрытия. Большунов взял три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем), по одной серебряной (в классической разделке) и бронзовой (с Александром Терентьевым в командном спринте).

"Какими словами опишу то, что происходит в голове? Грандиозно! Я даже не могу найти слов. Это очень круто! При этом я себя великим не считаю. Есть много спортсменов, у которых намного больше медалей, чем у меня", - отметил Александр после золота в масс-старте.

Вместе с Большуновым золотыми медалистами Игр в мужской эстафете стали Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов, в женской - Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Вероника Степанова. Серебряными призерами в скиатлоне стали Спицов и Непряева, в масс-старте - Иван Якимушкин. Также бронзу в командном спринте завоевали Ступак и Непряева, в личном спринте - Терентьев.

Фигурное катание: новая чемпионка и драма Валиевой

Наши фигуристы завоевали в Пекине шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Победительницей индивидуального турнира стала чемпионка мира Анна Щербакова, серебряные награды взяли Александра Трусова, танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу - пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ну а первую золотую медаль российскому фигурному катанию в Пекине принес командный турнир, где не было равных Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Мишиной и Галлямову, а также Синицыной и Кацалапову.

Чуть позже стало известно, что церемония награждения триумфаторов и призеров была перенесена из-за положительной допинг-пробы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК), ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира будут считаться "предварительными", с чем, разумеется, не согласились в Олимпийском комитете России (ОКР).

"Мы с этим категорически не согласны и уже направили письмо в ISU, в котором детально и аргументировано изложили свою позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах", - отметил президент ОКР Станислав Поздняков.

К чести 15-летней Валиевой, она со стойкостью перенесла все сложности, с которой ей пришлось столкнуться после этой истории. Она выходила на тренировки и готовилась к индивидуальному турниру, в котором до попадания в призеры ей не хватило самой малости.

В Пекине Камиле пришлось бороться не только с соперницами: она попала под беспрецедентное давление, и выдержала его. Неслучайно по прилету на родину в аэропорту Валиеву ждали сотни фанатов, переживавших за нее и выразивших ей свою благодарность за незабываемые эмоции.

Серебро в хоккее и остальные медали

Конечно, мы все надеялись на золото в хоккейном турнире, но в финале наши парни, ведя в счете, все же уступили финнам (1:2), не сумев защитить титул.

Серебряные медали в Пекине в составе нашей сборной также завоевали: Данил Садреев, Ирина Авакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир); Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров (конькобежный спорт, командная гонка преследования; Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирика Казакевич (биатлон, эстафета), Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 метров).

Бронзовые: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета); Анастасия Смирнова (фристайл, могул); Виктор Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом); Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 метров), Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования); Ангелина Голикова (конькобежный спорт, 500 метров); Карим Халили, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов (биатлон, эстафета); Илья Буров (фристайл, акробатика); Сергей Ридзик (фристайл, ски-кросс).

Первая десятка по общему числу медалей на Олимпиаде-2022 выглядит следующим образом: Норвегия - 37 медалей (16-8-13), Россия - 32 (6-12-14), Германия - 27 (12-10-5), Канада - 26 (4-8-14), США - 25 (8-10-7), Швеция - 18 (8-5-5), Австрия - 18 (7-7-4), Япония - 18 (3-6-9), Нидерланды - 17 (8-5-4), Италия - 17 (2-7-8).

В свою очередь первая десятка медального зачета (где решающим фактором является количество золотых наград), выглядит следующим образом: Норвегия - 37 медалей (16-8-13), Германия - 27 (12-10-5), Китай - 15 (9-4-2), США - 25 (8-10-7), Швеция - 18 (8-5-5), Нидерланды - 17 (8-5-4), Австрия - 18 (7-74), Швейцария - 14 (7-2-5), Россия - 32 (6-12-14), Франция - 14 (5-7-2).